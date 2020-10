OnePlus confirma que 8T terá uma câmera ultra-ampla

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus no estilo realista continua a fornecer informações sobre seu próximo smartphone carro-chefe: o OnePlus 8T .

Em um tweet publicado em seu identificador oficial, o fabricante confirmou que o 8T terá uma câmera ultra-larga na parte traseira.

Isso confirma alguns dos rumores anteriores que afirmavam que uma câmera ultra grande angular se juntaria ao sensor principal.

Este boato também afirmava que OnePlus construiria quatro câmeras na parte traseira, com renders vazados sugerindo que eles seriam colocados juntos em uma saliência retangular relativamente grande, semelhante a alguns dos telefones mais recentes da Samsung.

Outros detalhes que já conhecemos incluem a inclusão da tecnologia 65W Warp Charge que recarrega a bateria de 4500mAh em menos de 40 minutos , além de um display AMOLED com taxa de atualização de 120Hz .

Outros rumores de especificações incluem sugestões de que ele apresentará uma tela plana, ao invés do painel curvo no OnePlus 8, e terá uma única câmera furada no canto superior esquerdo da tela.

Não sabemos se ainda será resistente à água ou se terá carregamento sem fio como o OnePlus 8 Pro, mas tudo ficará claro em breve.

O OnePlus 8T será anunciado em 14 de outubro, momento em que a maioria dos detalhes provavelmente já serão conhecidos graças ao método das empresas de revelar recursos-chave pouco a pouco nas semanas anteriores à data de lançamento.

Escrito por Cam Bunton.