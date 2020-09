Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou que seu próximo telefone, o 8T, virá com OxygenOS 11 fora da caixa, tornando-o um dos primeiros telefones a lançar com Android 11 . E provavelmente o primeiro não Pixel.

OxygenOS 11 - é claro - é bastante diferente de sua abordagem usual de software em um smartphone. Não se parece mais com o que classificamos como uma experiência "padrão" do Android; em vez disso, a empresa redesenhou completamente muitos de seus elementos de interface e aplicativos pré-instalados.

O raciocínio dado para a grande mudança foi que o OnePlus queria tornar partes importantes da interface mais fáceis de usar com uma mão, mudando as áreas com as quais você tem mais probabilidade de interagir mais perto da parte inferior da tela.

A empresa chama isso de novo design ousado, mas também acha que é uma melhoria em relação à experiência Android padrão.

Outras melhorias também significam que as animações são suaves, naturais e - graças às telas de alta taxa de atualização - ultra-fluidas.

O Oxygen OS 11 também inclui a tão solicitada tela de ambiente sempre ativa, além de uma nova fonte chamada OnePlus Sans e uma coleção de aplicativos pré-instalados atualizados, além de um modo Zen renovado.

O OnePlus 8T será lançado em 14 de outubro e já está confirmado para apresentar um display de 120 Hz, bateria de 4500mAh e tecnologia super-rápida de 65W Warp Charge que o esvaziará em apenas 39 minutos.

Temos certeza de que ouviremos mais informações sobre o telefone antes do lançamento, uma vez que a empresa tem um histórico comprovado de especificações e recursos de alimentação por gotejamento que levaram à revelação oficial.

Escrito por Cam Bunton.