Parece que o OnePlus Nord N10 será lançado em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabemos que veremos o OnePlus 8T em 14 de outubro, mas parece que o OnePlus também está se preparando para lançar um segundo telefone da série Nord - o OnePlus Nord N10. Sim, esse realmente é o nome que tem sido espalhado.

OnePlus lançou a imagem teaser abaixo no Instagram com a legenda simples #ComingSoon - crucialmente, a imagem está na conta OnePlus Nord, e não na conta OnePlus principal.

Este novo Nord parece estar voltado principalmente para o mercado dos EUA - foi surpreendente na época que o OnePlus Nord original não veio para os EUA.

Não está claro como o OnePlus Nord N10 5G se encaixará no cenário geral dos telefones OnePlus, mas se tivéssemos que adivinhar, ele ficará um pouco acima do Nord existente, pois o OnePlus busca construir uma gama de telefones intermediários inferiores para aumentar o sub -flagship 8 e 8T.

Acreditamos que o telefone será movido pela plataforma Qualcomm Snapdragon 690 e, como tal, provavelmente enfrentará o próximo Google Pixel 4a 5G. Outros rumores apontam para 6 GB de RAM ao lado de armazenamento de 128 GB, uma lente da câmera principal de 64 megapixels e um segundo ultra-largo de 8 megapixels. Também esperamos uma tela FullHD + de 6,49 polegadas.

Escrito por Dan Grabham.