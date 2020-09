CEO OnePlus: Não há 8T Pro este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus confirmou que não haverá nenhum modelo Pro de sua série T para 2020 , dizendo que não há para onde ir para melhorar o OnePlus 8 Pro que foi lançado no início do ano.

Houve rumores no passado de que o 8T não seria acompanhado por um 8T Pro, e agora esses rumores provaram ser precisos.

Em uma postagem no site de mídia social chinês, Weibo, Lau afirmou o seguinte (traduzido para o inglês pelo Google Translate):

"Não há 8T Pro este ano. Os usuários que gostam de produtos de nível Pro podem continuar a escolher OnePlus 8 Pro, o rei da máquina anual. Nosso plano para ele é definido em uma direção em que não há espaço para atualização. Também há surpresas, vale a pena esperar. "

Em 2019, o OnePlus ofereceu um OnePlus 7T Pro apenas alguns meses depois de lançar o OnePlus 7 Pro e, com isso, lançou um telefone tão semelhante ao seu antecessor que não parecia haver muitos motivos para sua existência.

Em 2020, o OnePlus está se concentrando em outras áreas: no mercado de médio porte e tornando seu OnePlus 8T mais competitivo no nível premium.

A empresa está preparando o lançamento de seu OnePlus Nord N10 focado nos EUA, mas também vai melhorar algumas áreas-chave do OnePlus 8 quando lançar o OnePlus 8T em 14 de outubro.

Há rumores de que o 8T apresentará uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, além disso, foi confirmado que também apresentará um recurso de carga Warp de 65W que permitirá aos usuários carregá-lo totalmente do vazio em apenas 39 minutos. Ele também possui um sistema de câmeras quádruplas e um design mais plano, no estilo Nord.

O OnePlus 8T será lançado online às 10h ET / 15h, horário do Reino Unido. Você pode descobrir como assistir ao evento aqui mesmo .

Escrito por Cam Bunton.