OnePlus 8T com o mesmo carregamento rápido de 65 W do Oppo Find X2 Pro

(Pocket-lint) - OnePlus confirmou que usará uma versão mais rápida de sua tecnologia Warp Charge no próximo telefone. Ou seja, o OnePlus 8T terá um adaptador Warp Charge de 65W na caixa.

A empresa confirmou a notícia em um comunicado à imprensa e afirma que Warp Charge 65 será capaz de carregar totalmente a bateria de 4.500 mAh no OnePlus 8T em 39 minutos.

Grande parte da velocidade fornecida por esses carregadores rápidos é alcançada nos primeiros 0-70 por cento da carga, o que significa que com o OnePlus 8T não será mais um caso de energia de um dia em meia hora, mas um potência do dia em 15 minutos .

Especificamente, o OnePlus diz que você obterá de 0-58 por cento em 15 minutos após ser conectado com uma bateria vazia. Isso é quase duas vezes mais rápido do que o Warp Charge 30 oferecido com o OnePlus 8 .

Dada a ligação entre OnePlus e Oppo - e como Warp Charge e Oppos VOOC Charge têm sido a mesma tecnologia - é seguro dizer que este carregador de 65W é muito semelhante ao carregamento Super VOOC de 65W usado no Oppo Find X2 Pro .

Para atingir essas velocidades, a empresa usa uma bateria composta por duas células individuais, ou seja, duas baterias menores de 2.250 unidas para perfazer a capacidade total de 4.500mAh.

Com essa configuração, o OnePlus diz que cada bateria pode carregar a velocidades de 30 W simultaneamente, enquanto o design do adaptador e do cabo garante que ela não superaqueça durante o reabastecimento.

Ele também possui 12 sensores de temperatura integrados no próprio telefone para monitorar as temperaturas enquanto ele carrega e adapta a velocidade se houver perigo de superaquecimento.

Talvez tão interessante quanto tudo isso seja o fato de que a OnePlus diz que seu próprio adaptador Warp Charge 65W também suportará o padrão de carregamento rápido Power Delivery universal de até 45W. Isso significa que você também poderá carregar seu laptop ou outros dispositivos rapidamente.

Muitos desses recursos são semelhantes aos anunciados pela Oppo em seu inovador adaptador de carga de flash 125W, que ainda não foi lançado oficialmente.

O OnePlus 8T será lançado em 14 de outubro e você pode ler tudo o que sabemos sobre ele em nosso recurso dedicado .

Escrito por Cam Bunton.