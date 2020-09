Evento de lançamento do OnePlus 8T: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus deve anunciar seu próximo telefone carro-chefe, o OnePlus 8T , em outubro. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O evento será realizado no dia 14 de outubro às 10h ET (7h PT / 15h, horário do Reino Unido).

OnePlus transmitirá o show ao vivo no canal do YouTube e de seu site .

Nota: o vídeo no topo é um teaser. Pretendemos substituí-lo pelo fluxo.

Aqui está o que a OnePlus provavelmente anunciará em 14 de outubro de 2020.

OnePlus geralmente usa a série T para atualizar seus carros-chefe anuais numerados com melhorias modestas. No ano passado, por exemplo, o OnePlus 7T apresentou uma taxa de atualização de 90 Hz mais alta, em comparação com o OnePlus 7, além de uma terceira câmera na parte traseira do dispositivo. O OnePlus já provocou o OnePlus 8T, dizendo que incluirá “uma gama de tecnologias novas e aprimoradas que elevarão a experiência OnePlus a novos patamares.” Os vazamentos sugerem que será semelhante ao OnePlus 8 na frente.

É suposto ter um layout de câmera traseira diferente, com a adição de um sensor de retrato de 2 megapixels. Ele também terá uma taxa de atualização de 120 Hz e uma bateria de 4.500 mAh. Para obter mais informações sobre o OnePlus 8T, incluindo todos os rumores, vazamentos e até mesmo confirmações até agora, verifique o guia detalhado do Pocket-lint aqui .

No ano passado, o OnePlus 7T Pro estreou junto com o OnePlus 7T, mas não está claro se veremos uma versão Pro do OnePlus 8T desta vez. Mas podemos OnePlus anunciar alguns acessórios para ir com seu novo smartphone de meia-etapa. Por exemplo, dizem que os OnePlus Buds virão em um sabor barato em breve.

Escrito por Maggie Tillman.