Confirmado: OnePlus 8T terá um display de 120 Hz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou que a tela de seu próximo telefone, o OnePlus 8T, terá a mesma taxa de atualização do OnePlus 8 Pro.

Isso aumenta desde os 90 Hz oferecidos no OnePlus 8 até 120 Hz, permitindo atingir taxas de quadros de pico de 120 quadros por segundo.

Embora seja improvável que vejamos uma tonelada de conteúdo como jogos ou filmes adaptados para aproveitar ao máximo essas taxas de quadros, isso significará que a interface e a interação com o software geral do telefone parecerá ultra ágil e suave, com pouca capacidade de gaguejar ou lag.

Parte disso é habilitado pela atualização de 120 Hz, a outra pela taxa de amostragem de toque que o OnePlus diz que será de 240 Hz. Isso significa que seus sensores sensíveis ao toque são capazes de detecção super rápida, de modo que sempre que você tocar ou passar o dedo na tela, a animação resultante na tela será muito responsiva.

Além disso, o painel da tela sob o vidro é flexível, e isso deve permitir que o OnePlus crie molduras ainda mais finas em seu telefone em comparação com a geração anterior.

O TechRadar - em um relatório detalhando algumas das especificações da tela não anunciadas pelo OnePlus - afirma que ocupará mais espaço disponível na frente do que o OnePlus 8 ou 8 Pro.

Usar o painel flexível 2,5 + D também significa que ele pode ser muito mais brilhante do que antes, com um brilho máximo de 1100 nits. Isso em uma tela medindo 6,55 polegadas na diagonal.

Esses altos níveis de brilho, juntamente com o painel AMOLED e os recursos de processamento gráfico também garantirão que a tela seja capaz de exibir conteúdo HDR10 +.

Além de todos esses recursos anunciados, OnePlus afirma que sua precisão de cores estará entre as melhores do mercado. Ele cobre 100 por cento DCI-P3 e tem um JNCD (diferença de cor apenas perceptível) de cerca de 0,3.

A versão resumida desta história é: o próximo OnePlus terá uma exibição fantástica, ou deveria ter se o comunicado de imprensa do OnePlus hoje for digno de crédito.

Este anúncio mais recente com certeza será um de muitos nas próximas semanas, à medida que o OnePlus aumenta o hype para seu próximo telefone. É tradicional que o fabricante forneça novos detalhes nas semanas que antecedem o lançamento de qualquer novo telefone, e nós o manteremos atualizado sobre os desenvolvimentos conforme eles ocorram.

Escrito por Cam Bunton.