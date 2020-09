OnePlus 8T pode custar quase € 800 quando for lançado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus aparentemente continuará sua tendência de aumentar o preço de seus smartphones principais com o OnePlus 8T 5G quando for lançado em outubro. Ou pelo menos, se alguém acreditar em um informante do Twitter.

Em uma curta sequência de tweets, um desses vazadores - que já recebeu informações do varejista corretamente no passado - afirmou que espera que o 8T seja um pouco mais caro do que o OnePlus 8 .

Se as informações forem precisas, a variante de 8GB / 128GB de armazenamento mais baixo custará € 799 na Europa, o que representa € 80 a mais do que o preço total de varejo do OnePlus 8. O modelo de 12GB / 256GB está chegando a € 899.

Para os EUA, esses números são idênticos, mas com um sinal de dólar americano adiantado: $ 799 e $ 899. Isso coloca o 5G OnePlus 8T firmemente no território de referência.

Vocês escolhem, eu farei. Então aqui está o meu vazamento "ExClUsIvE" OnePlus 8T na Europa:

8/128: 799 €

25/12/25: 899 €

Embora eu ainda tenha algumas dúvidas, mas se olharmos para o 7T 8/128 ano passado foi 100 € mais barato que o 7 Pro 8/128, esse vazamento de preço faz algum sentido. Também meu ... https://t.co/inVnykOSin - Chun (@ chunvn8888) 21 de setembro de 2020

Embora seja surpreendente para um telefone OnePlus ser tão caro, tem sido uma história recorrente nos últimos anos. Os telefones de primeira linha da OnePlus ficaram mais caros à medida que os consumidores exigem mais recursos de última geração em seus telefones.

Vale lembrar que a OnePlus não é a única empresa a fazer isso, virtualmente todos os fabricantes aumentaram os preços nos últimos dois anos, especialmente desde que o 5G chegou ao mercado com o chamado imposto 5G.

A OnePlus, historicamente, era uma empresa que oferecia desempenho de ponta com um orçamento, agora oferece carros-chefe de primeira linha que - embora caros - ainda conseguem minar os grandes rivais. Ou pelo menos, por enquanto. Por € 799, o OnePlus 8T estaria batendo firmemente na porta da Samsung.

Escrito por Cam Bunton.