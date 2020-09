Atualização: Data de lançamento do OnePlus 8T definida para 14 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus confirmou que seu próximo telefone, o OnePlus 8T , chegará em breve. O telefone terá sua estreia em 14 de outubro, alinhado com um boato publicado recentemente de que esta seria a data escolhida com a versão T mais recente do telefone.

O evento de lançamento do telefone vai começar às 10:00 Leste, o que significa 15:00 no Reino Unido e 16:00 na Europa Central. A empresa revelará os detalhes da transmissão ao vivo um pouco mais tarde, mas por enquanto você pode acessar OnePlus.com/launch para ser notificado.

Além de usar o único Robert Downey Jr em um vídeo promocional no YouTube , a empresa publicou um teaser trailer mais completo que parece mostrar um design ligeiramente diferente nas bordas do telefone.

Isso sugere que o vidro curvo na frente pode ser uma coisa do passado. Isso é algo que vimos antes em vazamentos.

Quanto ao telefone em si, rumores sugerem que veremos um aumento significativo nas especificações em algumas áreas do OnePlus 8 ao 8T.

O primeiro é a taxa de atualização da tela, que supostamente está saltando de 90 Hz para 120 Hz. Em segundo lugar, diz-se que a empresa está aumentando a velocidade de carregamento e indo com o carregamento super-rápido do flash de 65 W com fio, mais do que dobrando a potência do 30W Warp Charge no OnePlus 8.

Esse salto para um carregamento muito mais rápido provavelmente significará um redesenho da bateria usando tecnologia semelhante ao Oppo, onde a bateria é composta por duas células para maximizar a velocidade.

Também esperamos ver o número de câmeras na parte traseira pular de três para quatro, com a principal e a ultra-ampla sendo unidas por uma câmera macro e um sensor de profundidade.

Conforme mais informações chegarem, nós o manteremos atualizado sobre os desenvolvimentos.

Escrito por Cam Bunton.