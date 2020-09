OnePlus Nord N10 5G chegando no final deste ano aos EUA por menos de $ 400

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os EUA eram uma ausência de mercado notável quando o OnePlus Nord foi lançado um pouco no início do ano. O telefone lançado na Índia e na Europa não foi lançado nos Estados Unidos.

Isso não quer dizer que nunca haverá um, o OnePlus está planejando lançar um telefone Nord nos Estados Unidos e os últimos rumores sugerem que ele se chamará OnePlus Nord N10 5G. Diga isso dez vezes bem rápido.

Apesar de seu nome não tão cativante, espera-se que o Nord dos EUA seja ligeiramente diferente da versão internacional e é um sinal de que a marca Nord está se expandindo para incluir vários dispositivos de potência e preços variáveis.

Android Central - o site que relatou o nome - afirma que o OnePlus Nord N10 5G virá em menos de US $ 400, competindo de frente com o Pixel 4a , mas também que vai ser alimentado pelo processador Snapdragon 690.

O próximo Nord é o telefone com o codinome Billie, que apareceu em rumores online anteriormente e o processador da série 600 significa que não será tão poderoso quanto o primeiro OnePlus Nord.

Também é afirmado que o telefone terá uma câmera de 64 megapixels, uma tela fullHD + 90Hz de 6,49 polegadas e 6 GB de RAM junto com 128 GB de armazenamento.

Não há uma previsão específica de quando o novo Nord deve ser lançado, mas é provável que seja "logo depois" do OnePlus 8T ser lançado, de acordo com o relatório.

Quanto ao nome, é um pouco complicado e certamente uma partida do esquema de nomenclatura geralmente simples do OnePlus.

No entanto, com uma transportadora parceira dos EUA provavelmente influenciando as coisas e uma necessidade de criar novos nomes à medida que mais produtos são adicionados ao seu portfólio, faz sentido que um nome irregular como este apareça eventualmente.

Escrito por Cam Bunton.