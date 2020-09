Nenhum OnePlus 8T Pro este ano, afirma o relatório

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores estão a todo vapor para o próximo smartphone da OnePlus - o OnePlus 8T - mas os relatórios mais recentes sugerem que não teremos uma variante Pro este ano.

OnePlus lançou um modelo Pro de todos os seus smartphones carro-chefe desde o OnePlus 7 , oferecendo algumas atualizações extras ou melhorias de design em relação aos modelos padrão, como uma câmera pop-up, para justificar o custo extra e a marca "Pro".

Com o OnePlus 8T relatado para oferecer especificações semelhantes ao OnePlus 8 Pro , no entanto, parece que um OnePlus 8T Pro pode não ser necessário desta vez.

Leaker Max J tuitou uma imagem enigmática com as palavras "Kebab2" em um círculo vermelho com uma linha atravessando-o. O OnePlus 8T tem o codinome Kebab, sugerindo que Kebab2 se refere ao OnePlus 8T Pro.

Max J então confirmou nos comentários em seu tweet que a imagem significava que nenhum OnePlus 8T Pro estava no pipeline.

Exatamente - Max J. (@MaxJmb) 7 de setembro de 2020

Há rumores de que o OnePlus 8T oferece uma tela com taxa de atualização de 120 Hz junto com uma câmera traseira quádrupla. Ele também é considerado o primeiro dispositivo OnePlus a ser fornecido com o Android 11 direto da caixa. Espera-se que seja lançado nos próximos meses e como os rumores já começaram a aumentar nas últimas semanas, espere ouvir muito mais antes de aparecer oficialmente.

Escrito por Britta O'Boyle.