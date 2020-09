OnePlus 8T com display de 120 Hz, sistema de câmera quádrupla?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores sobre o futuro OnePlus 8T continuam a rolar, e de acordo com a última revelação, o modelo padrão da próxima série irá pegar emprestado mais de um recurso do atual OnePlus 8 Pro .

Dois recursos principais se destacam no relatório: uma exibição de taxa de atualização mais rápida e mais câmeras na parte traseira. Especificamente, o OnePlus está planejando trazer um painel AMOLED de 120 Hz de 6,55 polegadas para o OnePlus 8T padrão, além de um sistema de câmera quádrupla.

Essas câmeras, infelizmente, não incluem uma lente zoom telefoto; em vez disso, esperam uma câmera primária de 48 megapixels ao lado de uma câmera ultra-grande angular de 16 megapixels e duas câmeras de resolução inferior. Um, uma macro de 5 megapixels e o outro um sensor de profundidade de 2 megapixels.

No lado da tela, esse painel é do mesmo tamanho que o OnePlus 8 , mas permitirá que os usuários alternem entre a atualização de 60 Hz e 120 Hz quando quiserem.

Talvez mais importante do que qualquer uma das especificações seja o fato de que há rumores de que é o primeiro telefone OnePlus a ser fornecido com o Android 11 pronto para uso.

OxygenOS 11, baseado no Android 11 - para ser exato - que certamente dividiu opiniões nas fases iniciais de teste. Observou-se que o OnePlus abandonou a experiência de software normalmente limpa e mudou para uma aparência muito mais personalizada .

No mesmo relatório, o Android Central afirma que o novo telefone deve ser lançado em algum ponto próximo ao final de setembro ou início de outubro, que é um momento semelhante ao lançamento do OnePlus 7T do ano passado.

Espera-se que o telefone - com o codinome hilariante de Kebab - seja um dos muitos telefones a serem lançados no final de 2020, e espera-se que o OnePlus também lance uma gama mais ampla de telefones, incluindo alguns smartphones mais acessíveis, mas menos poderosos.

Claro, tudo isso é apenas boato por enquanto, mas nada até agora se destaca como extremamente improvável. A série T costuma ser uma atualização incremental dos modelos anteriores e os rumores se encaixam nas tendências recentes.

Escrito por Cam Bunton.