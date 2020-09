Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus mudou sua estratégia um pouco em 2020 com o anúncio do OnePlus Nord , mas rumores recentes sugerem que o telefone abaixo de £ 400 foi apenas o começo. Vários novos codinomes sugerem que podemos ver até cinco novos telefones este ano com preços variados.

De acordo com dois informantes no Twitter, e mais detalhes do Android Central, existem até cinco codinomes internos diferentes sendo usados pelo OnePlus, sugerindo que até cinco novos telefones estão chegando.

Esses nomes são Clover (sobre o qual já ouvimos falar ), Billie, Kebab, Lemonade e Bengal.

Então, há "Billie" (telefone OnePlus com Snapdragon 690), "Clover" (com Snapdragon 460), "Kebab" (OnePlus 8T com Snapdragon 865) e agora um novo dispositivo com o codinome "limonada"? https://t.co/x52w8yZ6lM - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 1 de setembro de 2020

Dizem que o Clover tem um orçamento de US $ 200, enquanto o Kebab é o próximo OnePlus 8T com Snapdragon 865. Billie - que pode ser confundida com sua própria série de telefones de gama média usando o chipset Snapdragon 690 - provavelmente está um pouco abaixo do Nord.

Isso deixa o mistério em torno da Limonada e da Bengala. Independentemente dos detalhes exatos, parece claro que a OnePlus está mudando sua abordagem para o mercado de smartphones. Onde costumava ser uma marca que oferecia um único carro-chefe poderoso de cada vez, agora está se tornando um fabricante mais convencional.

Portanto, a série OnePlus Billie está realmente em andamento (Billie 2, 2T, 8, 8T). Não haverá apenas telefones econômicos. Além disso, ouvi dizer que o Nord poderá em breve receber algum tipo de redução de preço para receber os próximos. #OnePlus #OnePlusBillie pic.twitter.com/eF2cOhPRnS - Mukul Sharma (@stufflistings) 1 de setembro de 2020

Entramos em contato com a OnePlus, mas a empresa se recusou a comentar sobre a safra atual de rumores e especulações. No entanto, o OnePlus - de certa forma - nos preparou para essa mudança com o lançamento da marca Nord.

Quando entrevistamos o OnePlus antes do lançamento, a empresa deixou claro que o OnePlus Nord foi o primeiro produto, mas muitos mais viriam. E não apenas smartphones.

Isso ecoa algo que Pete Lau, o CEO da empresa, disse em entrevistas anteriores sobre o desejo de levar uma experiência OnePlus para mais pessoas a um preço mais acessível.

Com os rumores atuais sugerindo telefones rodando os processadores Snapdragon das séries 400, 600, 700 e 800, isso dá à empresa uma variedade de dispositivos que vão desde o segmento inferior do mercado, passando pelo médio e até o nível principal / premium.

Adicione isso ao fato de que o OnePlus está mudando drasticamente a experiência do software com a próxima grande atualização de software e ele pinta uma imagem de uma abordagem muito mais convencional.

Embora pareça que pode ter sido uma inevitabilidade à medida que a empresa cresceu de azarado azarão a fabricante principal, sem dúvida será triste para alguns fãs ver todas as coisas que eles amavam no OnePlus lentamente desaparecendo.

Escrito por Cam Bunton.