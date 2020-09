OnePlus diz que o redesenho radical do OxygenOS 11 foi para torná-lo mais fácil de usar com uma mão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte do processo de desenvolvimento para Android 11 , OnePlus lançou uma nova versão do OxygenOS; seu sistema operacional personalizado.

O que tornou o OxygenOS tão atraente para muitos na comunidade de tecnologia foi o quão perto ele estava de parecer e se sentir como uma experiência baunilha do Android. Mas com a versão 11, está dando um grande passo em uma direção diferente.

O OxygenOS apresenta um repensar completo em termos de design e tem uma abordagem semelhante à hierarquia de títulos, subtítulos e espaços em branco encontrados no OneUI da Samsung e nas versões recentes do EMUI da Huawei .

Em uma recente postagem no blog da comunidade, a empresa descreveu suas razões para fazer isso e muito disso se resume à facilidade de uso e apelo estético.

Como sempre acontece com qualquer coisa que o OnePlus faz, grande parte de qualquer mudança se deve ao feedback que recebe de sua comunidade, e sua decisão final sobre a aparência dos vários títulos de aplicativos é um resultado direto disso.

O resto do conteúdo dentro de aplicativos - particularmente elementos que são projetados para serem passados e tocados na tela sensível ao toque - foram posicionados para tornar o acesso o mais fácil possível enquanto você segura o telefone com uma mão.

Com a maioria das pessoas segurando seus telefones com os polegares perto da parte inferior da tela, faz sentido deslocar os elementos tocáveis para baixo na página.

Ele observa em seu raciocínio que, à medida que os telefones (e suas telas) se tornaram maiores com o passar dos anos, a experiência do usuário do Android não se adaptou realmente a esse desenvolvimento.

Quaisquer que sejam as razões, é uma mudança interessante na filosofia de uma empresa que fez seu nome oferecendo uma versão altamente personalizável do Android que também era leve e próxima de estoque.

É muito cedo para dizer como os consumidores responderão à mudança, mas, ao optar por uma IU próxima dos concorrentes de renome, pode atrair mais compradores fora de sua base de fãs normal. Afinal, a Samsung e a Huawei vendem mais telefones do que o OnePlus.

Escrito por Cam Bunton.