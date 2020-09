Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus parece ter revelado o primeiro visual conhecido do próximo OnePlus 8T , por meio de uma imagem encontrada na última visualização do desenvolvedor Android 11 para a série OnePlus 8. Localizada por OxygenUpdater, a imagem que vazou é, na verdade, uma imagem frontal do dispositivo.

Honestamente, isso não nos dá muitas informações, mas simplesmente olhando para a imagem, podemos ver que o telefone se parece com o OnePlus 8. É rotulado OnePlus_8T.webp e é separado das imagens OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro encontradas. É importante notar que pode ser uma maquete e não realmente o design final do OnePlus 8T. Mas, considerando que o OnePlus provavelmente está se preparando para lançar o telefone em breve, suspeitamos que seja o verdadeiro negócio.

Além disso, a imagem foi encontrada na atualização de firmware do próprio OnePlus.

OnePlus normalmente anuncia seus smartphones "T" no final do ano, embora o mês varie. Os modelos OnePlus 7T foram revelados em setembro de 2019, enquanto o OnePlus 6T foi anunciado em novembro de 2018. Portanto, é provável que veremos o OnePlus 8T antes de dezembro de 2020, mas quanto a uma data exata, teremos que esperar para ver por enquanto. Em termos de preço, o OnePlus 8 custa a partir de £ 599 no Reino Unido e $ 699 nos EUA.

Esperamos que o OnePlus 8T - e o suposto OnePlus 8T Pro - cheguem ao mesmo nível.

Escrito por Maggie Tillman.