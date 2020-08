OnePlus está voltando para smartphones com orçamento de $ 200 Clover ainda este ano?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início deste ano, a OnePlus declarou que começaria a fazer produtos mais acessíveis novamente , e logo depois de lançar o quase carro-chefe OnePlus Nord . É um telefone que oferece ótimo desempenho e está muito acima de seu preço em termos de experiência geral.

De acordo com uma revelação recente, no entanto, ele não para por aí. A empresa está lançando um dispositivo ainda mais acessível, com preço na região de US $ 200, e que usa um dos processadores menos poderosos da Qualcomm: o Snapdragon 460.

Fontes internas do Android Central afirmam já conhecer quase todas as especificações importantes e até revelaram que este telefone é conhecido internamente como Clover. Embora seja muito improvável que esse nome seja o usado para o produto se e quando ele for lançado.

Essas especificações incluem uma tela HD + de 6,52 polegadas com resolução de 1560 x 720 e construída em um painel LCD IPS. Isso significa que não haverá sensor de impressão digital no display e, portanto, o OnePlus estará voltando a usar um sensor de impressão digital físico integrado na parte traseira.

Junto com seu processador de energia relativamente baixa, afirma-se que o telefone terá 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, mas também - pela primeira vez em muito tempo - um slot para cartão microSD para expansão.

O relatório também afirma que a OnePlus adicionará um sistema de três câmeras na parte de trás, embora, ao que parece, dois deles sejam sensores de 2 megapixels de baixa resolução. Ele tem apenas uma câmera adequada e é um sensor de 13 megapixels.

A única especificação que realmente se destaca é o tamanho da bateria. Há rumores de que o OnePlus vai funcionar, mas em uma bateria de 6.000 mAh bem grande dentro dessa coisa. Isso é grande para qualquer padrão.

Com um display de 720p na frente e uma bateria deste tamanho no telefone - conhecendo a reputação do OnePlus para otimização de bateria - esta poderia ser uma bateria de dois dias para praticamente todos os usuários de telefone, mesmo aqueles com vidas ocupadas.

Infelizmente, no entanto, o fabricante não o está equipando com o carregamento rápido de 30W que esperamos da empresa. Em vez disso, ele carregará com um adaptador de 18 W.

Com o OnePlus focado em potência e velocidade, será interessante ver como a empresa mantém aquela fluidez e suavidade pelas quais é tão conhecida com um processador Snapdragon da série 400.

É claro que compromissos como esse são necessários para um telefone que está no degrau inferior da escada de preços de smartphones.

Nos EUA - onde a concorrência é necessária no segmento de US $ 200 - ter um telefone OnePlus nesta região pode ser apenas a lufada de ar fresco de que o mercado econômico precisa.

Escrito por Cam Bunton.