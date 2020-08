Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus pode ter anunciado recentemente o OnePlus Nord mais barato e acessível, mas não é provável que seja a última vez que vemos da empresa antes do fim do ano.

Ainda esperamos ver modelos "T" para o OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e, embora eles não sejam garantidos e nada seja oficial ainda, rumores começaram a surgir em torno dos próximos smartphones OnePlus.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o OnePlus 8T e o OnePlus 8T Pro.

Antes do final de 2020

Preço semelhante ao 8 e 8 Pro provável

OnePlus normalmente anuncia seus smartphones "T" no final do ano, embora o mês varie. Os modelos OnePlus 7T foram revelados em setembro de 2019, enquanto o OnePlus 6T foi anunciado em novembro de 2018.

Portanto, é provável que veremos o OnePlus 8T antes de dezembro de 2020, mas quanto à data exata, teremos que esperar para ver por enquanto.

Em termos de preço, o OnePlus 8 começa em £ 599 no Reino Unido e $ 699 nos EUA, enquanto o 8 Pro começa em £ 799 no Reino Unido e $ 899 nos EUA. Esperamos que o OnePlus 8T e o OnePlus 8T Pro cheguem ao mesmo nível.

Design semelhante

8T Pro: classificação IP68 provável

No passado, os dispositivos OnePlus "T" eram mais sobre uma atualização de hardware do que uma atualização de design - embora este não fosse o caso do OnePlus 7T , que oferecia uma aparência diferente para o OnePlus 7.

Não esperamos grandes mudanças de design entre o OnePlus 8 e o OnePlus 8T no momento ou os modelos Pro, mas nunca se sabe. Por enquanto, um corpo de metal e uma traseira de vidro são prováveis, juntamente com uma câmera frontal perfurada e uma caixa de câmera traseira organizada e alinhada verticalmente.

O OnePlus 8T Pro provavelmente terá uma classificação de IP e será o maior dispositivo, enquanto o OnePlus 8T pode não ter uma classificação de IP oficial.

8T: Full HD +, AMOLED, 90 Hz

8T Pro: Quad HD +, AMOLED, 120 Hz

Rumores não mencionaram as telas do OnePlus 8T ou 8T Pro ainda, mas com base nos modelos 8 e 8 Pro, é provável que o 8T tenha uma tela inferior ao 8T Pro.

O OnePlus 8 possui uma tela Full HD + AMOLED de 6,5 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz , enquanto o 8 Pro tem uma tela Quad HD + AMOLED de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz.

Esperávamos diferenças semelhantes entre o 8T e o 8T Pro, com o modelo Pro provavelmente maior com uma resolução mais alta e uma taxa de atualização mais alta do que o modelo padrão.

Provável Qualcomm Snapdragon 865 Plus

8 GB de RAM pelo menos

Carregamento rápido de 65 W relatado

OnePlus e Qualcomm têm um relacionamento de longa data, então é provável que o OnePlus 8T e 8T Pro contará com o mais recente processador Qualcomm sob o capô, que seria o Snapdragon 865 Plus. Ambos serão 5G, pois o 8, 8 Pro e Nord são todos 5G, então o OnePlus já se comprometeu aqui.

Esperamos ver pelo menos 8 GB de RAM em ambos os modelos com pelo menos 128 GB de armazenamento, já que este é o modelo básico para o OnePlus 8 e 8 Pro. É provável que houvesse uma variante de RAM e armazenamento maior para o 8T e o 8T Pro também, como há para o 8 e o 8 Pro.

Em termos de bateria, nada foi feito até agora em relação à capacidade, mas o OnePlus 8 tem uma bateria de 4300mAh com carregamento rápido de 30T, enquanto o OnePlus 8 Pro tem uma bateria de 4510mAh com carregamento rápido e carregamento sem fio de 30W. Seria ótimo ver o carregamento sem fio em ambos desta vez.

Esperaríamos capacidades de bateria semelhantes do OnePlus 8T e 8T Pro, mas eles podem oferecer carregamento rápido depois que um carregador OnePlus 65W obtiver a certificação em maio de 2020 - uma velocidade que o Oppo Find X2 Pro e o Realme X50 Pro oferecem.

8T: Tripla traseira?

8T Pro: Quad traseiro?

Não houve rumores sobre as câmeras OnePlus 8T e 8T Pro, mas é provável que a 8T Pro seja a opção superior.

O OnePlus 8 tem uma câmera traseira tripla composta por um sensor principal de 48 megapixels, 16 megapixels e 116 graus ultra-largo e um sensor macro de 2 megapixels. O OnePlus 8 Pro tem uma câmera quádrupla, que consiste em um sensor principal de 48 megapixels, 48 megapixels ultra-wide, 8 megapixels telefoto e 5 megapixels fotocromático.

Ainda não está claro se o OnePlus manterá a mesma composição para o 8T e o 8T Pro ou se mudará as coisas.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o OnePlus 8T e 8T Pro até agora.

Geekbench postou uma lista de um dispositivo OnePlus com o número de modelo KB2001 com 8 GB de RAM e rodando em Koba - o apelido usado para os processadores Qualcomm Snapdragon 865 e 865 Plus.

Uma lista apareceu no TUV Rheinland, localizado por MySmartPrice , para um carregador OnePlus com uma saída de potência de 65W. Pensa-se que a velocidade de carregamento pode chegar ao OnePlus 8T.

Escrito por Britta O'Boyle.