Versão americana do OnePlus Nord deve chegar antes do final do ano

(Pocket-lint) - A OnePlus anunciou seu smartphone OnePlus Nord de gama média no início de julho, oferecendo um ótimo equilíbrio de recursos e especificações por seu preço. Pelo menos para aqueles que vivem em uma região onde o Nord está disponível.

Infelizmente para quem está nos EUA, não é você. Pode não demorar muito para que uma versão do Nord esteja disponível nos EUA.

Conversando com Julian Chokkattu , da Wired , co-fundador do OnePlus Carl Pei, disse que "um telefone da marca Nord (não necessariamente o mesmo que este) deve chegar às margens dos EUA ainda este ano".

Nenhum outro detalhe foi oferecido na revisão da Wired do OnePlus Nord sobre quais recursos esse misterioso dispositivo Nord para os EUA poderia oferecer, mas esperamos uma especificação e preço similares ao modelo internacional.

Houve conversas anteriores sobre um dispositivo OnePlus com o recém-anunciado chipset Qualcomm Snapdragon 690 com 5G, mas não está claro no momento se esse dispositivo pode ser o dispositivo norte-americano ou outro dispositivo inteiramente.

O OnePlus Nord atualmente disponível no Reino Unido e em alguns outros países, exceto nos EUA, oferece o chipset Qualcomm Snapdragon 765G, juntamente com um mínimo de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Há uma tela de resolução de 2400 x 1080 de 6,4 polegadas com uma taxa de atualização de 90Hz , uma câmera quad-traseira e uma câmera frontal dupla.

Os dedos cruzados com uma versão americana do OnePlus Nord oferecem o mesmo valor por dinheiro que o modelo atual. Você pode ler nossa análise completa do OnePlus Nord aqui e descobrir como ela compara a principal série OnePlus 8 da empresa em nosso recurso separado .

