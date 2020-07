OnePlus Nord é oficialmente apresentado: uma nova potência intermediária

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus usou uma plataforma AR incomum para revelar o telefone mais recente, o OnePlus Nord . Ao contrário de seus esforços anteriores, ele não é alimentado por um chip Snapdragon série 800 de nível principal. Em vez disso, este é um dos muitos telefones novos que executam os processadores Snapdragon 765G da Qualcomm, altamente capazes, e isso significa que custa menos.

Antes do anúncio, havia alguns recursos que já sabíamos, como o processador dentro dele e como ele é. Isso se deve em parte a uma equipe de mídia social muito ocupada, falando sobre tudo o que podia sobre o dispositivo então não lançado.

O primeiro recurso destacado neste lançamento incomum de AR - como sempre - foi o design. Como já vimos, o telefone tem vidro na frente e atrás, e a tela na frente é plana, com molduras finas e um recorte duplo para a câmera selfie.

Ele vem em mármore azul e cinza ônix, que têm um acabamento metálico muito sutil sob o vidro. A tela é um painel fullHD + AMOLED com taxa de atualização de 90Hz.

Os botões do lado de fora são fabricados em metal e o OnePlus diz que são fabricados com altos padrões para suportar muitas e muitas prensas.

Por dentro, como já sabemos, está o processador Snapdragon 765G, o que significa que você recebe suporte para 5G, juntamente com a velocidade e o poder dos lançamentos diários de aplicativos. Você também tem até 12 GB de RAM para recursos extras de velocidade.

No lado do software, é o Oxygen OS 10.5 , que o OnePlus diz ter sido atualizado com muitas otimizações para aumentar a velocidade e a fluidez. E foi projetado para usar a RAM de uma maneira que garanta que a suavidade e a velocidade nunca parem. É muito improvável que você veja quedas de quadros.

Alternando para câmeras, a câmera principal no sistema quad traseiro possui uma câmera de 48 megapixels com OIS para fotos sem borrões e EIS para vídeos 4K suaves. Há também uma câmera ultra larga e um sensor de macro e profundidade para adicionar versatilidade extra.

Quanto às câmeras frontais, essa é uma configuração dupla que inclui um sensor primário de 32 megapixels de alta resolução e um sensor ultralargo para selfies em grupo mais amplos.

Quanto à bateria, possui uma capacidade de 4.115 mAh e o adaptador de energia clássico OnePlus Warp Charge 30T para recargas rápidas. Você receberá até 70% da bateria em apenas 30 minutos.

Em termos de preço: o OnePlus Nord começa por £ 379 no Reino Unido (€ 399 na Europa) e estará disponível para compra a partir de 4 de agosto diretamente no OnePlus.

