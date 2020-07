Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus vendeu todas as suas ações de pré-venda do OnePlus Nord , mas ainda há uma maneira de se apossar do novo telefone antes do lançamento.

A empresa está reintroduzindo o incentivo OnePlus Pop-up, embora on-line, apenas desta vez por razões óbvias.

Um evento pop-up do OnePlus será realizado na rede logo após o lançamento do smartphone no lançamento do "primeiro AR do mundo" em 21 de julho de 2020. Isso dará à comunidade a chance final de comprar um Nord antes das vendas em geral.

Um evento online semelhante foi realizado com sucesso para o OnePlus 8 .

Os detalhes no pop-up do OnePlus para o Nord ainda não foram compartilhados, mas mais detalhes serão revelados no feed do Instagram da empresa (em @ oneplus.nord ) e no site dedicado .

O OnePlus Nord de gama média é considerado um aparelho 5G com um preço abaixo de 500 libras.

As especificações vazadas afirmam que ele virá com uma tela de 2400 x 1080 pixels de 6,4 polegadas, será executado no processador Qualcomm Snapdragon 765G e poderá vir em dois modelos, um com 8 GB de RAM e outro com 12 GB.

Há rumores de que as opções de armazenamento são 128 e 256GB.

Siga a nossa cobertura OnePlus Nord até o grande evento, incluindo como assistir a transmissão ao vivo aqui .