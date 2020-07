O design do OnePlus Nord foi revelado - originalmente seria "mais um experimento"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O design do OnePlus Nord foi revelado em um vídeo online pelo chefe Carl Pei. A mudança é um tanto inesperada, considerando que é uma semana antes do lançamento do telefone de gama média.

Apesar de o OnePlus trabalhar para manter seu próximo aparelho Nord em sigilo e trabalhar em uma campanha de teaser de engenharia precisa, ele decidiu lançar tudo isso pela janela em favor de um vídeo com o YouTuber Marques Brownlee.

"Então fizemos algo que você normalmente não tem permissão para fazer", disse Pei. "Ou seja, mudamos o design muito tarde no processo. E isso atrasou todo o projeto em cerca de um mês. E a razão pela qual fizemos isso é porque, no começo, vimos essa nova linha de produtos como mais um experimentar.

"Mas, quando analisávamos os dados e os consumidores, percebemos que essa seria uma oportunidade muito boa de vendermos muito mais telefones do que imaginávamos originalmente.

"Então tivemos que repensar nossa estratégia de design. Estamos fazendo isso como um experimento? Se for um experimento, podemos ser muito mais ousados com nosso design industrial? Podemos experimentar a configuração da câmera que parece realmente única - e Configuração da câmera em forma de L .

"Mas se queremos vender muitos telefones, queremos atingir uma base de usuários muito mais ampla. Precisamos garantir que seja imediatamente reconhecido como um telefone OnePlus.

"Agora [temos] o mesmo que você conhece na configuração vertical da câmera que você vê em outros telefones OnePlus. Temos as mesmas bordas afiladas na parte traseira do telefone. Isso realmente lembra a filosofia de design do OnePlus".