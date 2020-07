OnePlus Nord: Agora é a hora certa para um telefone de gama média

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus Nord é um dos lançamentos de telefones mais esperados há algum tempo. No período que antecedeu o lançamento da série OnePlus 8, foi discutida como uma versão Lite dessa série. De fato, muitos supuseram que seria lançado juntamente com o 8 e o 8 Pro. Mas não se materializou.

Em vez disso, este telefone está sendo lançado com seu próprio nome, sua própria identidade de marca e um que parece ser o começo de algo novo para o OnePlus. Algo maior do que apenas um telefone.

"Faz seis anos desde o lançamento do nosso primeiro produto, onde perguntamos à indústria e aos fãs de smartphones qual o tipo de telefone que você gosta? O que é uma ótima experiência do usuário? Como isso é construído?" O chefe de estratégia europeia da OnePlus, Tuomas Lampen, disse quando o entrevistamos na preparação para o lançamento do OnePlus Nord.

"Então, nós meio que fizemos essa promessa ou compromisso com a indústria e os fãs de criar o melhor produto possível e oferecer a melhor experiência do usuário. Agora, avançando rapidamente por seis anos, sinto que permanecemos fiéis a esse compromisso".

Sobre o assunto de criar o que o OnePlus classifica como um telefone de nível não principal (essencialmente telefones que não executam o processador Snapdragon série 800), Lampen disse que era "sempre uma questão de quando mais do que se deveríamos fazê-lo. "

" Vamos fazê-lo quando for a hora certa, quando pudermos trazer a experiência do usuário, o nível de prêmio que conquistamos nos carros-chefe ... a um preço mais acessível".

É um comentário interessante, especialmente quando a insistência anterior do OnePlus - declarada direta ou insinuada - era que ele só construiria os telefones mais rápidos que pudesse, e usaria apenas os processadores mais poderosos possíveis. (Na verdade, esse foi o argumento usado para o lançamento de versões T dos telefones 6 meses após o lançamento de um novo intervalo.)

Parte disso é atender à demanda dos consumidores: Lampen diz que, nos últimos dois lançamentos, tornou-se uma "crescente demanda e diálogo com a comunidade. Eles esperam dispositivos mais acessíveis". Talvez seja também um reflexo das mudanças no mercado de smartphones, com dispositivos com posições mais baixas, oferecendo uma experiência cada vez mais forte.

Com o Nord, um telefone de nível médio supostamente com preço competitivo, talvez haja o risco de possibilitar as vendas dos principais carros-chefe, mas Lampen não vê dessa maneira: "Eu acho que esse dispositivo falará com - quase - um mercado completamente diferente de consumidores ".

"Existe um mercado enorme do tipo de usuários que não exige o melhor em todos os aspectos do dispositivo, mas apenas uma experiência sólida e de ótima qualidade. Portanto, acho que levamos esse dispositivo a uma parte bastante diferente do mercado. E estou muito feliz com isso, porque eles experimentam a experiência do usuário. Mudar de qualquer outro dispositivo para o Oxygen OS , é como ar fresco ".

Há uma sensação muito real de que Nord é mais do que apenas este lançamento de telefone único. Fomos informados de que Nord " será o nome de toda a linha de novos produtos. Que agora estamos começando com o primeiro dispositivo. E, como costumamos fazer, começamos em pequena escala, começamos agora na Índia e a Europa primeiro, e depois, é claro, aproveite as aprendizagens e veja como elas acontecem ".

Estávamos interessados em explicar exatamente o que esses novos produtos poderiam ser, mas - é claro - agora aparentemente não é hora de discutir os detalhes exatos deles.

O nome em si, repetiu a empresa, deriva da palavra Norte em vários idiomas e traz consigo uma sensação de foco no que é importante para o OnePlus. E como ele quer que seus produtos se sintam.

"É algo quando quando olhamos para dentro ou, digamos, os jovens que estão chegando [Gen Z], têm um sentimento interno muito forte, um tipo de voz ou direção para onde estão indo na vida e sentimos que também estamos olhando para dentro, procurando direção - e você sabe - em uma bússola está sempre ao norte que você está procurando ".

Portanto, esse nome é realmente sobre o foco em uma nova direção para o OnePlus.

Ao analisar os esforços de marketing e o hype das mídias sociais sendo criados por canais dedicados - principalmente no Instagram -, você verá vídeos que parecem realmente transparentes e abertos sobre as frustrações, o foco e os esforços por trás deste lançamento do telefone. Você também verá posts sugerindo essa atitude focada a laser no norte verdadeiro: "Se não estamos vivendo o nosso verdadeiro eu, não estamos vivendo de forma alguma", diz um dos posts, como um bom meme.

O OnePlus dobrou a mensagem de não ter bloatware ou anúncios em seu software e não exigir um stick de selfie embaraçoso para selfies de grande angular.

Perguntamos se havia algum perigo com todo esse hype, que o OnePlus Nord acaba desapontando as pessoas quando finalmente foi anunciado. Lampen disse que "é algo que eu também me pergunto, porque obviamente existe essa enorme quantidade de um dispositivo", antes de brincar que "deve ser algum tipo de recorde mundial em dispositivos de médio alcance".

Mesmo do lado do varejista, ele disse que os pontos de venda estão se preparando para isso com o mesmo tipo de antecipação que você obteria de um telefone principal. Mas parte disso também está tentando recuperar a emoção que os fãs de tecnologia tiveram quando o primeiro telefone OnePlus foi lançado. "Se conseguirmos captar parte desse sentimento de seis anos atrás, sinto que é um grande sucesso."

Ainda não se sabe se o dispositivo vende nos números que o OnePlus gostaria. Foi encontrado sucesso no mercado premium, principalmente na Europa Ocidental, onde a Counterpoint Research agora a coloca entre as três principais marcas de dispositivos premium. Com o telefone de gama média, pode parecer ganhar mais fãs, clientes mais fiéis que então - talvez - decidam mais tarde que gostariam de ir para os modelos de última geração.

O tempo dirá se é uma estratégia que terá sucesso, mas parece que agora é a hora certa para os jogadores de médio porte de alta qualidade - e o OnePlus quer liderar o ataque.