OnePlus Nord vs OnePlus 8: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus anunciará um smartphone mais acessível no dia 21 de julho na forma do OnePlus Nord . O dispositivo fica ao lado da linha premium da empresa - o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro - mas como ele se compara?

Veja como o OnePlus Nord se compara ao OnePlus 8 , com base na especulação.

OnePlus Nord: menos de $ 500 / € 500 / £ 400

OnePlus 8: a partir de £ 599 / $ 699

O OnePlus não confirmou exatamente quanto custará o OnePlus Nord, mas afirmou que ficaria abaixo de US $ 500 / € 500, que custa cerca de £ 400 no Reino Unido.

Enquanto isso, o OnePlus 8 começa em £ 599 / $ 699, tornando-o em torno de £ 200 / $ 200 mais caro do que o esperado para o OnePlus Nord.

OnePlus Nord: 159,2 x 74 x 8,6 mm, IP53, vidro e alumínio

OnePlus 8: 160,2 x 72,9 x 8 mm, IP68, vidro e alumínio

O OnePlus Nord deve apresentar um chassi de alumínio com traseira de vidro. Imagens vazadas sugerem que haverá uma caixa de câmera no canto superior esquerdo e a tela frontal será plana em vez de curva.

Também há rumores de que ele vem com uma classificação IP de IP53 e mede 159,2 x 74 x 8,6 mm. O controle deslizante de alerta OnePlus também é relatado.

Enquanto isso, o OnePlus 8 também oferece um chassi de alumínio com traseira de vidro, mas a tela frontal é curva, oferecendo uma aparência mais premium.

O compartimento da câmera também fica centralmente na parte traseira e a classificação IP é mais alta do que o sugerido para o Nord na IP68. Também é um pouco mais alto que o Nord, mas mais estreito e mais fino com 160,2 x 72,9 x 8 mm.

OnePlus Nord: 6,4 polegadas, 2400 x 1080, 90Hz

OnePlus 8: 6,55 polegadas, 2400 x 1080, 90Hz

Há rumores de que o OnePlus Nord oferece uma tela AMOLED de 6,4 polegadas com uma resolução de 2400 x 1080 pixels. Isso colocaria sua densidade de pixels em 411ppi.

Espera-se uma taxa de atualização de 90Hz, como Carl Pei da OnePlus disse no palco para o lançamento do OnePlus 7T que a empresa não lançaria outro telefone com uma taxa de atualização mais lenta que 90Hz novamente.

O OnePlus 8 possui um monitor Fluid AMOLED de 6,55 polegadas um pouco maior que oferece a mesma resolução de 2400 x 1080 prevista para o OnePlus Nord. Isso coloca a densidade de pixels do OnePlus 8 em 401ppi, que é um pouco menor que o Nord devido ao aumento no tamanho da tela - embora não seja provável que seja notado pelo olho humano.

O OnePlus 8 também oferece uma taxa de atualização de 90Hz, juntamente com o suporte HDR10 + .

OnePlus Nord: 32MP frontal, traseiro quad (principal, ultra amplo, macro e profundidade)

OnePlus 8: 16MP frontal, tripla traseira (principal, ultra larga, macro)

Há rumores de que o OnePlus Nord vem com uma configuração de câmera quádrupla na parte traseira, composta por um sensor principal, sensor ultra largo, sensor macro e sensor de profundidade.

Uma folha de especificações vazada sugere que o sensor principal será de 48 megapixels, o ultra-amplo será de 8 megapixels, a macro será de 5 megapixels e o sensor de profundidade será de 2 megapixels. O OnePlus confirmou que o sensor principal oferecerá OIS.

O OnePlus 8 possui uma câmera traseira tripla com sensor principal de 48 megapixels, sensor ultra largo de 16 megapixels e sensor macro de 2 megapixels.

Pensa-se que o OnePlus Nord vem com uma câmera frontal de 32 megapixels, enquanto o OnePlus 8 oferece uma câmera frontal de 16 megapixels.

OnePlus Nord: SD765G, 8 / 12GB RAM, 128 / 256GB, 4000mAh

OnePlus 8: SD865, 8 / 12GB RAM, 128 / 256GB, 4300mAh

Confirma-se que o OnePlus Nord possui o Qualcomm Snapdragon 765G sob seu capô, que oferece recursos de 5G . Uma folha de especificações vazada sugere que haverá uma opção de 8 ou 12 GB de RAM a bordo do Nord, bem como 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

Como nenhum sensor físico de impressão digital pode ser visto no Nord nas imagens vazadas, presume-se que ele ofereça um sensor de impressão digital na tela . A capacidade da bateria é relatada em 4000mAh.

O OnePlus 8 possui um chipset mais poderoso no Qualcomm Snapdragon 865 , juntamente com o modem X55, tornando o 5G ativado. Como no boato do Nord, o OnePlus 8 possui 8 GB e 12 GB de RAM, além de armazenamento de 128 ou 256 GB.

O OnePlus 8 possui um sensor de impressão digital no display e uma bateria de 4300mAh.

Com base na especulação, o OnePlus Nord não comprometerá muito em termos de especificações em comparação com o OnePlus 8.

Embora se espere que o design seja um pouco menos premium e menos resistente à água, se se acredita que o Nord oferecerá uma tela um pouco menor, porém mais nítida que o OnePlus 8, as mesmas opções de RAM e armazenamento, uma bateria um pouco menor, chipset um pouco menos potente e uma câmera traseira extra pelo que poderia ser £ 200 / $ 200 a menos.

Atualizaremos esse recurso assim que os detalhes oficiais do OnePlus Nord forem revelados em 21 de julho. Por enquanto, você pode ler tudo sobre os rumores e confirmações no nosso exclusivo recurso OnePlus Nord .