Os casos do OnePlus Nord vazaram - qual é o seu favorito?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Graças a um novo vazamento, podemos ver os casos do OnePlus Nord, o telefone intermediário de entrada.

O dispositivo OnePlus mais barato está claramente buscando o prêmio de telefone mid-range mais vazado de todos os tempos, apesar de ter uma competição bastante rígida em 2020 na forma do AWOL Google Pixel 4a.

O telefone certamente é muito aguardado e espera-se que ele se baseie no chipset Qualcomm Snapdragon 765G e tenha 8 GB de memória e 128 ou 256 GB de armazenamento.

Também esperamos que o telefone tenha uma exibição rápida da taxa de atualização. O telefone também terá uma câmera quádrupla, incluindo uma lente primária de 48 megapixels, para impressionar pelo preço, dependendo do que isso acaba sendo, é claro!

As imagens do caso são cortesia do prolífico leaker Evan Blass (que provavelmente foi enviado pelo OnePlus) e mostram vários designs de caso, como você pode ver acima. Aparentemente, alguns dos novos casos foram projetados pelas artistas suecas Camila Engstrom e Finsta, enquanto um terceiro mostra as partes internas do telefone, incluindo a bateria, a bandeja do SIM e o chipset.

De qualquer forma, o OnePlus Nord será revelado em 21 de julho. Confira tudo o que sabemos sobre isso até agora: OnePlus Nord: especificações, rumores, vazamentos e tudo o que você precisa saber