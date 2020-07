Confirmado: OnePlus Nord será lançado em 21 de julho, em AR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus confirmou que os rumores são verdadeiros: o OnePlus Nord será lançado em 21 de julho e estará visível online e usando o AR através de um aplicativo para smartphone.

O lançamento ocorrerá às 15:00 BST (16:00 CEST) e poderá ser visualizado em dispositivos iOS e Android usando o aplicativo Nord AR dedicado.

Se um lançamento do OnePlus AR / VR parece algo que você já ouviu ou viu antes, é porque o OnePlus 2 foi lançado usando um aplicativo Google Cardboard VR, e este último evento de lançamento está nos levando de volta a esse meio.

Ao iniciar o aplicativo no momento certo, você verá instruções na tela sobre como habilitar a experiência de recuperação garantida. Você só precisa baixar o aplicativo a tempo e ter uma conexão decente à Internet.

O aplicativo está disponível na Play Store para Android e na App Store para usuários do iPhone .

O OnePlus Nord está em andamento há alguns meses. Inicialmente, rumores sugeriam que a empresa estava trabalhando em um OnePlus 8 Lite, ou OnePlus Z, mas recentemente a empresa lançou uma nova linha de produtos chamada Nord.

O OnePlus tem como objetivo reduzir custos, disponibilizar telefones com desempenho principal a preços "mais acessíveis".

Espera-se que ele tenha um design curvo de vidro e metal semelhante ao da série OnePlus 8 e até uma câmera principal, mas seja alimentado por um processador Snapdragon 765, completo com 5G. Tudo isso em um dispositivo que custará menos de US $ 500.

Não sabemos exatamente quanto vai custar, mas o telefone foi provocado e tocado diariamente pela empresa pela última semana, mais ou menos, e agora sabemos exatamente quando descobriremos todos os detalhes importantes.

Se você deseja obter um convite de AR do evento de lançamento do OnePlus Nord, acesse a conta do instagram @ OnePlus.nord , onde poderá seguir e encontrar instruções sobre como obtê-lo.