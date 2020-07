O OnePlus Nord estará conosco no dia 21 de julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabíamos que o lançamento do OnePlus Nord é bastante iminente e agora parece que teremos o lançamento do novo mid-ranger em 21 de julho.

Além disso, será um evento digital (é claro) ocorrendo em Realidade Aumentada (AR), de acordo com o último rumor.

As últimas notícias vieram do vazador Ishan Agarwal e, embora ele tenha excluído o tweet (por razões desconhecidas), parece legítimo, pois inclui imagens como a acima, preservadas em outros lugares . O OnePlus tem um histórico de colaboração com vários divulgadores e influenciadores, portanto, pode ser que a informação tenha sido tuitada muito cedo.

As imagens dizem que o evento seria o "primeiro lançamento de smartphone AR do mundo". Embora o OnePlus esteja desenvolvendo um monte de hype social para o telefone de médio alcance, espera-se que o aparelho seja semelhante ao Reno 4 da empresa irmã Oppo, com algumas melhorias.

Espera-se que o telefone de 6,4 polegadas seja executado na plataforma Qualcomm Snapdragon 765G e será um telefone 5G com uma tela de 90hz. Espera-se que chegue bem abaixo de US $ 500 / £ 500 e pode até chegar a £ 399 no Reino Unido.

Há também rumores de 8 GB de memória e opções de armazenamento de 128/256 GB. Também acreditamos que ele terá uma configuração de câmera quádrupla.

Uma imagem do telefone vazou recentemente via Amazon India: