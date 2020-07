Design OnePlus Nord revelado graças ao avistamento da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus está exagerando no hype para o OnePlus Nord . Em breve, lançará um novo aparelho, retornando ao espectro mais acessível e chegou a fazer uma série de vídeos sobre esse novo telefone, se você estiver interessado.

Mas o que realmente escapou até agora são os detalhes do design. Tivemos confirmações sobre alguns dos hardwares, dicas pesadas sobre o preço - mas agora temos uma imagem real do telefone, graças à página da OnePlus na Amazon India.

Isso revela que o aparelho se parece muito com as primeiras imagens vazadas deste telefone.

O OnePlus teve o cuidado de garantir que o conjunto de câmeras seja obscurecido, portanto, embora você possa ver o seu posicionamento à esquerda da parte traseira - em vez de no centro, como os recentes dispositivos da série OnePlus 8 -, na verdade, não é possível ver quantas lentes ofertas.

Nós até tentamos ajustar os níveis da imagem para ver o que estava escondido nas sombras e acontece que é um monte de nada.

Claro, o OnePlus pode estar de acordo com seus antigos truques e nos provocando novamente, mas com pré-encomendas limitadas agora acontecendo e um lançamento iminente, parece que é hora dos jogos pararem e da revelação do telefone.

Você terá que esperar até 10 de julho para ter uma boa olhada neste telefone, com a Índia parecendo ter um lugar na primeira fila para a apresentação.