Confirmado: OnePlus Nord com Snapdragon 765G, "câmera principal" e preço abaixo de US $ 500

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A OnePlus vem provocando seu próximo dispositivo - o primeiro em seu portfólio Nord - na semana passada e agora está pronto para começar a confirmar exatamente o que podemos esperar do próprio telefone.

Carl Pei, co-fundador da empresa, revelou alguns dos principais detalhes em uma entrevista à TechRadar, onde discute por que agora é o momento certo para outro telefone de gama média e quanto custará.

O OnePlus Nord contará com o processador Snapdragon 765G de gama média, como já foi divulgado . Este é o mais recente chipset Qualcomm da gama de processadores para smartphones da série 700 e fica abaixo do carro-chefe Snapdragon 865.

Isso quer dizer que - embora não seja tão poderoso quanto o 865 - ele deve oferecer desempenho rápido e quase emblemático no dia-a-dia.

Os telefones que usamos com esse processador até agora foram bons nos testes, incluindo o Realme X50 Pro e o LG Velvet . Com a abordagem leve e fluida do OnePlus para o software, estamos otimistas de que ainda será um dispositivo ágil e ágil.

Além da revelação, Pei afirmou que um dos outros grandes focos deste telefone é a experiência com a câmera. O OnePlus queria pegar uma câmera principal e colocá-la em um telefone muito mais acessível.

Quanto mais acessível? Bem, o OnePlus comentou nas mídias sociais - e nesta entrevista - que o OnePlus Nord vai custar menos de US $ 500. Convertendo, são aproximadamente £ 400 ou € 450 no Reino Unido e na Zona Euro. Isso se encaixa no preço de £ 399 que ouvimos anteriormente.

Quanto ao que significa uma "câmera principal" para o OnePlus, suspeitamos que isso signifique usar as mesmas câmeras usadas no OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro , mas colocá-las em um telefone mais barato. Não podemos confirmar isso, mas parece que isso provavelmente acontecerá.

Com o preço, a experiência da câmera e a velocidade quase principal em um telefone 5G com menos de US $ 500, o OnePlus Nord está se tornando um dispositivo muito competitivo e que pode trazer de volta alguns fãs antigos que começaram a comprar telefones OnePlus porque eram muito mais acessíveis do que eles estão agora.

O OnePlus Nord será oficialmente apresentado em breve, com uma pré-venda limitada de 100 unidades já disponíveis.