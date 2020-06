O OnePlus retoma suas antigas táticas - limitando as pré-encomendas para o OnePlus Nord

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus revelou, através de seu perfil dedicado no Instagram, que seu próximo telefone, chamado OnePlus Nord , estará disponível para pré-venda às 9h da manhã de 1 de julho.

Em um post do Stories publicado hoje às 9h, revelou que faltam apenas 24 horas para "estar aberto aos negócios - por pelo menos alguns segundos", revelando que 100 unidades do próximo telefone estarão disponíveis para encomenda.

Claramente, então, sua conta de identificador social está fazendo o que faz de melhor: criando hype. E não os culpamos por fazer isso, de maneira alguma. Criar empolgação com o lançamento de um telefone é algo difícil de fazer, e o OnePlus - ao se tornar um grande player com várias operadoras e parceiros de varejo - perdeu um pouco do que o tornou emocionante e divertido no começo.

Quando lançou seu telefone original - o OnePlus One -, ele se empolgou ao ter um sistema de compra baseado em ingressos. Você não poderia comprar o telefone a menos que tivesse um ticket compartilhado com você por outro comprador. Era um pouco como um sorteio limitado de tênis, exceto que o que estava em oferta não era ridiculamente caro.

Também funcionou. Ao adquirir um desses ingressos, você sentiu que estava comprando algo único e raro, que também era um smartphone raro e acessível.

Do lado da OnePlus, também era uma maneira bastante inteligente de gerenciar seu inventário e capacidade de fabricação. Simplesmente não conseguia construir telefones suficientes para enviar um milhão de dispositivos poucas semanas após o lançamento.

Com o OnePlus Nord, a empresa está em uma posição totalmente diferente. É uma empresa muito maior, seus telefones não são mais acessíveis e tem capacidade de fabricação para lançar lançamentos globais de varejo multinacionais.

Não podemos deixar de sentir que esse esforço para criar empolgação é uma tentativa de recriar a sensação de comprar algo raro e limitado, como o telefone original, exceto que, desta vez, sabemos que o fabricante do telefone tem a capacidade de lançar mais de apenas 100 telefones.

Na verdade, é provável que você consiga se apossar desses dispositivos, assim como qualquer outro telefone OnePlus atual; se não puder, é o caso de um fabricante que limita o fornecimento de um telefone que provavelmente será um telefone de gama média . Para criar hype para um telefone que, em termos específicos, é essencialmente um Oppo Reno 4 ou Realme X50 Pro com um nome diferente.

Por outro lado, ao contrário de suas empresas irmãs Oppo e Realme, ele não tem dezenas de telefones diferentes sendo lançados a cada ano. Há muito mais novidades em cada um desses lançamentos de telefones e, portanto, é preciso exagerá-los.

É uma maneira de criar empolgação para a sua base de fãs, de uma forma que não faz há um tempo. Oferecer uma série rara de 100 dispositivos antes do lançamento fará com que quem recebe esses telefones se sinta especial, especialmente se eles tiverem uma unidade 1/100 numerada. É o bilhete dourado de Willy Wonka.

Existe o risco, no entanto, de que isso exagere em um telefone que não é tão poderoso ou impressionante quanto a série OnePlus 8. E isso pode não ser tão bom se alguém pedir, sem saber exatamente o que está comprando e terminando com um telefone de gama média.

Dado o crescimento da empresa nos últimos anos, parece um pouco tolo oferecer uma pré-venda limitada de um dispositivo. É uma tática que foi mais fácil perdoar quando a empresa era jovem. Agora, parece que é uma campanha publicitária em prol da campanha publicitária.