Xiaomi Mi 10 Pro vs OnePlus 8 Pro: Qual é o melhor?

Com a Huawei um pouco fora de cena em 2020, a principal concorrência da Samsung no mundo dos telefones Android tem que vir de outros lugares. Dois dos melhores carros-chefe do ano assumem a forma do Mi 10 Pro da Xiaomi e do OnePlus 8 Pro . Ambos têm semelhanças impressionantes entre si, mas cada um tem suas características únicas.

Isso levanta a questão: qual telefone é melhor? Com ambos oferecendo recursos e design semelhantes, há uma vantagem para ambos? Descubra abaixo.

Xiaomi: 162,5 x 74,8 x 9mm

OnePlus: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm

Xiaomi: 208g

OnePlus: 199g

Xiaomi: Branco Alpino e Solstace Cinza

OnePlus: Verde Glacial, Azul Ultramarino, Preto Ônix

Olhando os dois telefones lado a lado, você notará que há muito pouca diferença em termos de materiais e estilo. Pelo menos, quando você ignora o design da caixa da câmera na parte traseira.

Ambos os telefones possuem vidro curvo na frente e nas costas, mas mesmo quando você olha o raio e a inclinação dessas curvas, ambos parecem exatamente iguais. Até as arestas de metal apresentam as mesmas rampas até os cantos. Ambos também estão disponíveis com o mesmo e glorioso acabamento fosco em vidro fosco na parte traseira, embora sejam de cores diferentes. Os visores na frente também possuem a câmera de perfuração no canto superior.

Em termos de tamanho, há alguma diferença. O telefone da Xiaomi é um pouco mais curto e muito mais largo e grosso, além disso, pesa um pouquinho mais. Dizendo isso, há muito pouco. Eles se sentem semelhantes na mão, e ambos são dispositivos bastante grandes.

O OnePlus possui resistência à água e poeira com classificação IP68, o que significa que ele pode sobreviver sendo submerso em água por cerca de 30 minutos, desde que a água seja relativamente rasa. A Xiaomi não possui uma classificação IP.

Ambos estão disponíveis em algumas cores diferentes. A Xiaomi tem um modelo branco e uma cor azul marinho, enquanto as duas principais opções do OnePlus são o Onyx Black brilhante e o Glacial Green fosco. Em alguns mercados, o OnePlus ainda possui um acabamento gradiente colorido arco-íris e o azul Ultramarine vívido.

Embora existam layouts de botões e portas diferentes, não há muito o que separar os dois telefones aqui. Ambos parecem e se parecem com os principais telefones da linha.

Xiaomi: painel Super AMOLED fullHD + de 6,67 polegadas

OnePlus: painel Fluid AMOLED QHD + de 6,78 polegadas

Xiaomi: taxa de atualização de 90Hz

OnePlus: taxa de atualização de 120Hz

Há um vencedor aqui quando se trata de exibir desempenho, e esse é o OnePlus. Embora esse recurso não seja tão melhor do que o concorrente, você não deve considerar o Xiaomi. Ambos os painéis estão ótimos.

Assistir à Netflix ou a qualquer outro vídeo oferece ótimas cores, brilho e faixa dinâmica. A diferença é que você observa os detalhes, como texto, ou as bordas arredondadas de pequenos ícones na tela. A tela do OnePlus é visivelmente mais nítida que a da Xiaomi e, com sua taxa de atualização de 120Hz, também é capaz de produzir mais quadros por segundo.

Esse segundo fator não é tão claro de se ver. A diferença entre o painel de 90Hz da Xiaomi e o 120Hz do OnePlus não é facilmente visível a olho nu. Além disso, há muito pouco conteúdo disponível que é produzido para maximizar essas taxas de atualização.

Ambos os telefones usam a tecnologia AMOLED, o que significa que você obtém cores vivas e brilhantes e pretos muito escuros. Da mesma forma, os dois fabricantes oferecem opções de calibração dentro das configurações para que você possa torná-las mais naturais ou ajustar a temperatura da cor para atender às suas preferências. No comprimento do braço, é difícil diferenciar os dois, mas o OnePlus é o melhor aqui.

Xiaomi: Snapdragon 865, 8GB / 12GB RAM

OnePlus: Snapdragon 865, 8 GB / 12 GB RAM

Xiaomi: armazenamento UFS 3.0 de 256 GB ou 512 GB

OnePlus: armazenamento UFS 3.0 de 128 GB ou 256 GB

Xiaomi: bateria de 4.500mAh + 50W com fio / carregamento sem fio de 30W

OnePlus: bateria de 4.510mAh + carregamento de 30W com fio / sem fio

Como os monitores, você obtém um desempenho geral muito semelhante nos dois telefones. Ambos os dispositivos usam o mesmo processador Snapdragon e até vêm com a mesma quantidade de RAM. Você pode ter 8 GB ou 12 GB em qualquer telefone, mas a Xiaomi é mais generosa com a capacidade de armazenamento. Oferece o dobro do armazenamento e ambos usam armazenamento flash UFS 3.0 super rápido.

Ao carregar aplicativos ou jogos, ambos os telefones são rápidos e responsivos. Mesmo comparando os dois ao percorrer os menus do telefone ou alternar entre as camadas da interface, os dois dispositivos são igualmente rápidos. É claro, então, que quando se trata da velocidade do dia-a-dia, você pode escolher um desses dois telefones e ficar muito feliz.

É uma história semelhante com a duração da bateria. Há apenas 10mAh de diferença entre as duas baterias. Descobrimos que, no uso diário, chegamos ao final de um dia padrão, com cerca de 30 a 40% restantes nos dois telefones.

As velocidades de carregamento são bastante diferentes. O telefone da Xiaomi pode carregar em velocidades de 50W usando sua própria tecnologia de carregamento rápido, enquanto o OnePlus usa uma tecnologia de 30W Warp Charge. Essa diferença é muito perceptível ao comparar os primeiros 20 a 30 minutos de carregamento de uma bateria completamente vazia. Ambos possuem carregamento sem fio, e ambos oferecem suas próprias velocidades de carregamento sem fio de 30 W, portanto são os mesmos a esse respeito.

Xiaomi: câmera principal de 108MP f / 1.7 (caixas de pixels até 25MP) Telefoto de 12MP f / 2.0 com zoom óptico de 2x Telphoto 8MP f / 2.0 com zoom óptico de 3.7x / híbrido 5x 20MP f / 2.2 em todo o mundo

OnePlus: câmera principal de 48MP f / 1.8 (caixas de pixels até 12MP) Telefoto de 8 MP f / 2,4 zoom óptico de 3x Câmera ultra larga de 48MP f / 2.2 (mais modo macro) Filtro de cor 5MP f / 2.4



É 2020 e isso significa que esses dois telefones têm várias câmeras na parte de trás, mas a maquiagem é diferente. A Xiaomi possui duas câmeras de zoom telefoto ao lado de suas lentes principais e ultra-amplas. O OnePlus optou por uma câmera de filtro de cores incomum, que tira algumas fotos intrigantes, especialmente de materiais transparentes para infravermelho , mas na maioria das vezes é apenas um truque.

Os resultados das câmeras OnePlus são um pouco menos vívidos e coloridos do que os da Xiaomi. De fato, gostamos muito dos resultados HDR do Mi 10 Pro, principalmente da câmera ultralarga. Acrescente isso ao fato de poder ampliar ainda mais sem perder muitos detalhes com o zoom óptico de 3,7x e você tem um sistema de câmeras um pouco melhor que os 8 Pro, em nossa opinião.

Qualquer que seja o seu objetivo, você obterá ótimos resultados e, se quiser uma aparência mais natural em suas fotos, o OnePlus pode ser o melhor para você aqui.

Xiaomi: MIUI baseado no Android 10

OnePlus: Oxygen OS baseado no Android 10

Ambos os telefones podem ter um software criado no Android 10, mas as duas interfaces e abordagens do software não podem fazer muito mais diferença. O lançador da Xiaomi é mais parecido com o iPhone, com seu mar interminável de ícones de aplicativos nas telas iniciais. Não há gaveta de aplicativos nem maneira de habilitar uma (pelo menos não na versão do software que testamos).

Da mesma forma, a Xiaomi adicionou vários aplicativos e bloatware duplicados, para fazer com que o software pareça algo mínimo e leve. O OnePlus tem uma abordagem diferente. O Oxygen OS é chamado por causa de seu design leve e rápido.

No nível da superfície, o Oxygen OS se parece muito com o Android limpo e puro, e age como ele, exceto o OnePlus também tem várias maneiras de personalizar sua aparência. Você pode alterar o tema para alterar cores de destaque, formas de ícones, estilos de ícones de configurações rápidas e muito mais. Muitos de seus aplicativos padrão são do Google, mas também usam alguns deles.

Ao comparar os telefones na íntegra, achamos que o OnePlus é a melhor compra para a maioria das pessoas. Preferimos uma abordagem mais limpa e leve ao software, e a tela é melhor que a da Xiaomi. Além disso, é um telefone muito mais fácil de acessar na maioria dos mercados. A Xiaomi possui câmeras sem dúvida melhores, com cores mais vivas e modos de disparo versáteis, e cobra mais rapidamente.

O OnePlus possui uma das melhores telas do mercado e é rápido em lançar atualizações de software durante toda a vida útil de seus telefones. Além disso, está disponível em várias operadoras e varejistas de telefones diferentes. A Xiaomi ainda não possui muitos parceiros em muitos países da Europa ou dos EUA.