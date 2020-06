Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve muitos boatos e vazamentos sobre o próximo smartphone OnePlus, que será lançado em 10 de julho.

Apelidado de OnePlus Nord , mas também atualmente conhecido como OnePlus Z, o aparelho acessível tem um display AMOLED de 90Hz e 6,4 polegadas, com uma resolução de 2400 x 1080 pixels, resolução Qualcomm Snapdragon 765G e processador de 8 / 12GB de RAM. No entanto, também foi revelado no passado que ostentará uma única câmera de perfuração na frente.

Agora, não se pensa que seja esse o caso.

O Android Central afirma ter sido informado por uma "fonte privilegiada" de que ele virá com uma câmera selfie de lente dupla.

Haverá uma câmera principal de 32 megapixels e uma segunda câmera grande angular. A fonte também disse ao site que esta é sua especificação final, portanto, provavelmente não mudará mais. Para ser sincero, esperaríamos que não considerássemos o lançamento oficial na Índia daqui a apenas algumas semanas.

Diz-se também que a configuração é semelhante à Huawei P40 , com a unidade de câmera na parte superior esquerda.

Se verdadeiro, representará uma verdadeira partida para o OnePlus, com o OnePlus 8 e 8 Pro a favor de uma lente única na frente.

Sem dúvida, descobriremos em breve, considerando que sua inauguração está chegando .