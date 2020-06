Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Enquanto a atenção do mundo da tecnologia estava apontando diretamente para a Apple na segunda-feira, o OnePlus estava ocupado provocando seu próximo passo e, considerando o conteúdo dos tweets, parece que isso é mais do que apenas um único lançamento de telefone.

ATUALIZAÇÃO: Após os teasers enigmáticos abaixo, o OnePlus anunciou oficialmente que trará uma nova série de smartphones ao mercado em breve e até lançou um novo perfil do Instagram dedicado à nova série.

No anúncio, Pete Lau reitera algo que afirmou antes: a OnePlus está voltando a fabricar telefones mais acessíveis, afirmando que a empresa sabe que "as pessoas querem um smartphone realmente sólido que atenda às suas necessidades diárias ..." e um "preço mais acessível" .

Esses novos telefones serão lançados na Europa e na Índia, para começar, e a nova linha de produtos aparentemente estará disponível apenas em número limitado no início.

Como quando o OnePlus foi lançado, esta nova série está começando pequena e crescendo à medida que sua popularidade aumenta.

O lançamento da série começou com um tweet do co-fundador Pete Lau, que twittou a imagem do logotipo da OnePlus com uma cor azul fria, em vez do vermelho habitual em branco ou vermelho e preto.

Com a legenda "quem está pronto para algo novo do OnePlus?" e a hashtag #NewBeginnings, está claro que algo mais do que apenas um telefone novo está chegando.

O próprio Pete Lau afirmou durante uma entrevista recente que a empresa estava olhando para tornar os telefones mais acessíveis novamente em um futuro próximo, e que o OnePlus começaria a se tornar mais um ecossistema de dispositivos.

Não são mais apenas smartphones, são todos os tipos de produtos inteligentes que se interconectam e conversam sem interrupções. Esse movimento começou sem dúvida com o lançamento de uma TV inteligente em 2019 .

Recentemente, a empresa também registrou uma marca comercial da Nord by OnePlus para produtos que se encaixam em várias categorias, incluindo smartphones, TVs e produtos domésticos inteligentes.

De fato, há rumores de que o primeiro produto a ser lançado sob o banner Nord será o há muito divulgado OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z. Os rumores sugerem que ele pode acabar sendo o telefone Nord by OnePlus, o que é um pouco incomum em termos de nome, mas faria sentido que o primeiro dispositivo Nord da empresa disruptiva de smartphones fosse outro smartphone.

O nome tem uma espécie de vibração escandinava, que é onde acreditamos que a foto do teaser sorrateira abaixo (desde que excluída) se encaixa. Parece mostrar uma nova equipe, muitas das quais vestindo a mesma camiseta de um certo famoso sueco produtor de dance music.

Esse foco escandinavo também se encaixa no fato de que a empresa mudou recentemente a maioria de suas operações na UE para Helsinque, depois de alguns anos se baseando em Londres.

Adicionando todas essas peças provavelmente conectadas, e você vê o que parece ser um movimento para capturar mais consumidores na Escandinávia.

Exatamente o que isso significa em termos de produtos e marca ainda está para ser visto. O OnePlus não divulgou nenhuma notícia oficial sobre o assunto, e é exatamente como a empresa provoca antes que qualquer coisa seja revelada oficialmente.