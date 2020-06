O próximo carregamento de urdidura do OnePlus pode ser duas vezes mais rápido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O software beta do OnePlus para Android 11 revelou alguns trechos de informações sobre o que podemos esperar de alguns dos telefones da próxima geração. Especificamente: 65W Warp Charge.

Tendo lançado o beta do Android 11 para seus usuários do OnePlus 8 há pouco tempo, não demorou muito tempo para o pessoal da XDA Developers descobrir algumas das menções ocultas em suas seqüências de código.

Com um carregamento rápido de 65 W, o OnePlus mais do que duplicará suas velocidades de carregamento com fio, em comparação com as velocidades de carregamento de 30 W atualmente usadas no OnePlus 8 e 8 Pro.

Por um bom par de anos, a tecnologia de carregamento rápido do OnePlus - agora chamada Warp Charge - foi aos trancos e barrancos à frente da concorrência nos mercados ocidentais.

Após o surgimento e o lançamento global da Oppo - além de alguns outros fabricantes de telefones -, agora não é mais a coroa dos telefones de carregamento mais rápido.

O Super VOOC 2.0 da Oppo, por exemplo, usa uma combinação de energia de 65W e um design de bateria de duas células para carregar seus smartphones em tempos incrivelmente rápidos. 0-100 em cerca de 30-35 minutos está entre os mais rápidos do mercado.

A boa notícia é que é claro que o Oppo e o OnePlus fazem parte da mesma família de fabricantes e - muitas vezes - a tecnologia introduzida pela Oppo chega ao OnePlus. A Realme - outra marca da família Oppo - já faz uso dessa tecnologia e a chama de carregamento SuperDart.

Parece que é o que está acontecendo aqui com o OnePlus desenvolvendo sua própria variante Warp Charge de carregamento rápido de 65W.

Se tivéssemos que adivinhar, sugerimos que, devido ao tempo, essa tecnologia de carregamento provavelmente será introduzida na série 8T de telefones no final do ano.

Com a referência aparecendo no Android 11 , que provavelmente será o sistema operacional usado nos modelos OnePlus 8T, parece que esse é o prazo mais plausível para o lançamento.