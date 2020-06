Visualização do desenvolvedor do Android 11 disponível para OnePlus 8 e 8 Pro, veja como obtê-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Assim como nas duas versões anteriores do Android, o OnePlus é um dos primeiros com seu próprio programa beta para o Android 11. Ele anunciou que qualquer pessoa que use um OnePlus 8 ou 8 Pro agora pode baixar e instalar sua primeira visualização de desenvolvedor para o software mais recente.

O que vale a pena notar aqui é que o OnePlus está chamando de pré-visualização do desenvolvedor por um motivo: não é recomendável que qualquer pessoa o instale no telefone, porque há riscos e alguns elementos não funcionam corretamente.

Até agora, os problemas conhecidos incluem desbloqueio de rosto, assistente do Google e chamadas de vídeo simplesmente não funcionam. Da mesma forma, alguns elementos da interface do usuário estão faltando polimento, além de todos os seus dados serem limpos quando você instalar / atualizar o software.

O OnePlus em si não recomenda que você instale este software, a menos que seja um desenvolvedor ou usuário avançado e saiba exatamente o que está fazendo. Se você não tem experiência em piscar ou instalar ROMs personalizadas ou não desenvolve nenhum software, provavelmente vale a pena pular esta por enquanto.

Também é importante notar que, se você estiver nos EUA e tiver um dispositivo de operadora da T-Mobile ou da Verizon, esse software não será compatível com o seu telefone.

A boa notícia aqui é que a instalação do software é relativamente simples. Basta acessar a página do OnePlus para encontrar o pacote zip correto para o seu telefone. Verifique se o nível da bateria está acima de 30% e siga as etapas abaixo:

Faça o download do pacote no seu PC / Mac Conecte seu telefone ao computador usando um cabo Transferir / copiar esse pacote zip para o armazenamento do seu telefone Vá para Configurações> Sistema> Atualizações do sistema Clique no ícone superior direito> toque em Atualização local Selecione o pacote de instalação correto e toque em Atualizar Depois de concluído, clique em Reiniciar

A boa notícia é que, se você não quiser manter esse software, porque é muito complicado, você pode reverter para um release oficial usando o mesmo método.

O OnePlus possui links para o Oxygen OS baseado no Android 10 na mesma página. Tudo o que você precisa fazer é baixar esse pacote da mesma maneira e instalá-lo manualmente, seguindo as mesmas etapas acima, apenas certificando-se de escolher o pacote Android 10, e não o Android 11 quando se trata dele.

Como já dissemos, se o seu OnePlus é o seu único telefone e você o usa para tudo, não recomendamos que você faça isso. Ele interromperá o funcionamento de alguns dos principais recursos e existe o risco de bloquear totalmente o telefone.