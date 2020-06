Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A OnePlus está se preparando para lançar um novo dispositivo de orçamento - que foi chamado de OnePlus 8 Lite e OnePlus Z - e novas informações sugerem que o lançamento será em 10 de julho.

As informações vêm de um membro da empresa familiarizado com os planos da OnePlus, de acordo com o Android Central que estava a par dessas novas informações. Não há verificação independente disso, pois a empresa até agora não disse nada sobre seus planos futuros.

No entanto, o co-fundador da empresa, Pete Lau, tem sido no registro dizendo que OnePlus estará retornando ao segmento acessível, em uma entrevista recente. Essa é uma reflexão sobre como o OnePlus mudou nos últimos anos, passando de uma empresa que oferecia hardware de última geração a preços baixos, para uma que se mistura com as maiores marcas de smartphones.

Isso deixou um abismo que atualmente é preenchido por marcas como a submarca Redmi da Xiaomi , já que a faixa intermediária se torna mais competitiva em termos de hardware que oferece, mas também no preço que você pode obter.

O OnePlus, ao que parece, quer usar o valor da marca para alavancar essa faixa de preço baixo e expandir sua participação de mercado - e está mirando a Índia como o mercado de lançamentos.

O OnePlus é a maior marca da Índia, por isso faz sentido oferecer o OnePlus Z ao substancial mercado indiano, mas provavelmente passará a oferecer o dispositivo em outras regiões. Atualmente, não há indicador de onde este telefone estará disponível.

Vazamentos anteriores sugeriram uma tela AMOLED de 6,4 polegadas e 90Hz, hardware Snapdragon 765G 5G e uma câmera tripla na parte traseira do telefone.

Embora o clima global atual tenha visto algumas empresas alterando as datas de lançamento, essa não é a primeira vez que ouvimos falar do lançamento em julho do OnePlus Z; portanto, esperamos que haja boas notícias em breve.