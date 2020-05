OnePlus: Voltaremos a criar telefones mais acessíveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus indicou em uma entrevista que deseja - e voltará a fabricar dispositivos mais acessíveis novamente e, embora isso inclua smartphones, também se refere a uma gama mais ampla de produtos inteligentes conectados.

O momento da entrevista sugere que a OnePlus está preparando um telefone para lançamento em um futuro próximo, e o artigo original menciona uma revelação voltada principalmente para o mercado indiano.

Pode ser que o OnePlus vá lançar o seu OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z nas próximas semanas e meses, como havia sido previsto antes do lançamento do 8 e do 8 Pro .

Pete Lau, co-fundador da empresa, conversou com a Fast Company e afirmou nessa sessão que seu objetivo é vender mais telefones com preços mais baixos e fazê-los funcionar em um ecossistema mais amplo de dispositivos.

Isso não significa que o OnePlus subitamente desviará os olhos da bola quando se trata de desempenho e qualidade do dispositivo.

Isso continuará sendo um foco, mas Lau parece reconhecer algo que muitos de nós estamos pensando; nisso o OnePlus se afastou do que tornava seus dispositivos antigos tão atraentes e alienou muitos fãs antigos no processo.

Aqueles fãs que agora podem estar olhando para dispositivos como Redmi e Realme e pensando que podem obter especificações emblemáticas por menos do que o OnePlus está oferecendo.

"O que estamos vendo é que, com os produtos atuais, ainda há uma demanda de uma grande base de consumidores por um preço mais adequado ...", afirmou Lau, e isso não é surpresa.

Quando o OnePlus lançou seu primeiro telefone, o produto foi criado para ser poderoso, mas muito acessível, prejudicando os principais smartphones de renome.

O OnePlus One apresentava o poder de processamento de um verdadeiro carro-chefe, com bastante memória RAM e armazenamento, uma bateria incrível e uma tela grande, tudo em um pacote que custa cerca da metade do que você pagaria por algo da Apple ou Samsung.

Isso o ajudou a atrair um grande grupo de compradores com experiência em tecnologia que talvez não tivessem o orçamento - ou simplesmente não quisessem gastar o dinheiro - necessário para obter uma marca mais estabelecida.

Avanço rápido de seis anos, e agora estamos na 8ª série principal de lançamentos OnePlus e não há telefone acessível à vista.

Os telefones mais recentes ainda podem ser mais baratos do que as linhas Pro da Apple e Samsung, mas é difícil chamar um telefone de £ 600 ou £ 800 como acessível.

Exatamente como é o ecossistema de dispositivos acessíveis ao redor dos telefones, não sabemos exatamente, mas a empresa nos deu uma visão geral com o lançamento da OnePlus TV , e isso parece apenas o começo para uma empresa que vê seu futuro como muito mais do que apenas smartphones.