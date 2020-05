Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando se trata de um gigante dos jogos para se juntar no momento, a Epic Games precisa estar no topo da lista de desejos de muitos observadores, seja por causa da incrível demo de tecnologia PS5 que demonstrou recentemente ou, mais provavelmente, pelo fenômeno de conquista mundial isso é Fortnite.

O OnePlus fez um pequeno acordo, anunciando uma parceria com a Epic que vê sua mais recente série de smartphones, a série OnePlus 8, todos obtendo acesso a uma nova configuração gráfica na versão móvel do Fortnite, desbloqueando a capacidade para reproduzir impressionantes 90 quadros por segundo (fps).

Outros telefones no mercado, se tiverem a energia necessária, são limitados a uma taxa de quadros máxima de 60 qps, assim como as versões para console do Fortnite, tornando-o o primeiro para o jogo fora de sua base de jogadores de PC .

No entanto, se isso soa como um milagre gráfico, mantenha seus cavalos, porque alcançar essa taxa de quadros impressionante significa que o jogo tropeçará em configurações de detalhes gráficos "baixos", o que significa que você fará uma escolha entre a qualidade do jogo. olha e quão suavemente funciona (já foi assim, não é?).

Ainda assim, isso mostra que, no caso de alguém ter alguma ilusão, a Epic leva a sério o lado móvel de seu enorme jogo, o que gera receita de proporções titânicas, independentemente da plataforma que você olha.

O OnePlus também tornou o jogo mais rápido de instalar para seus usuários, adicionando-o ao seu aplicativo Game Space como uma ativação por um toque, para que os novos proprietários do OnePlus que desejam entrar em ação possam fazê-lo mais rapidamente do que nunca, se esse for o problema deles.

Será interessante ver como e quando esse aumento de desempenho chega a outros telefones Android, ou mesmo ao iOS, ou se o OnePlus o vinculou com sucesso à exclusividade por algum tempo.