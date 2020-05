A câmera de filtro de cores do OnePlus 8 Pro pode ver através de (alguns) plásticos, confira!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus 8 Pro é um dos melhores smartphones do ano até agora , graças a uma combinação fantástica de componentes internos poderosos, excelente duração da bateria, software leve e uma das melhores telas do mercado. Mas uma parte do sistema de câmeras parecia praticamente inútil quando a analisamos no lançamento: o filtro colorido ou a câmera fotográfica cromática.

É um sensor de baixa resolução que parecia apenas fazer coisas bastante estranhas para colorir, tornando o céu azul laranja e removendo muitas cores. Durante o anúncio, não parecia claro por que alguém iria achar útil.

Quando perguntamos à empresa sobre isso inicialmente, fomos informados de que "processa a luz de maneira diferente, para gerar uma imagem surreal com um tom de cor único". Mas acontece que a maneira de processar a luz é realmente muito diferente.

De fato, com o tipo certo de material à sua frente, ele pode ver através de superfícies que seus olhos humanos não podem ver. Especificamente, ele pode ver através de materiais infravermelhos transparentes.

As imagens começaram a aparecer nas redes sociais de várias pessoas compartilhando fotos que haviam tirado com a câmera do filtro de cores do OnePlus 8 Pro , que mostrava que podiam ver os componentes internos de vários objetos. Embora não seja uma tecnologia de raio-X, ele tem essa aparência de raio-x.

Um exemplo perfeito é o Apple TV Box. Apontar a câmera para ela revelou algo que não percebíamos anteriormente: todo o gabinete externo é transparente para infravermelho e, portanto, o uso do filtro Photochrom no 8 Pro vê através dele, dentro do compartimento interno dentro da caixa.

Isso confirma, então, que a câmera incomum de filtro de cores do OnePlus realmente possui um sensor de infravermelho. E assim, se você apontar para o final do controle remoto da TV inteligente, também verá alguns componentes por trás.

Se você possui um OnePlus 8 Pro, experimente. Veja quais itens de plástico têm transparência IR inesperada. Você pode se surpreender.

A única desvantagem - como descobrimos em nossa análise - é que ele realmente não gosta de focar objetos de perto e, portanto, enquanto você pode ver coisas com a câmera, não é a tarefa mais simples do mundo dar uma olhada foco tiro detalhado.

Para mais dicas e truques, confira nosso vídeo abaixo ou acesse nosso guia escrito mais extenso .