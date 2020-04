Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus - que já foi o perturbador do mercado de smartphones - agora está sentado na mesa estabelecida. Com o OnePlus 8 Pro, a empresa construiu seu telefone mais poderoso, premium e com todos os recursos até o momento.

Já o analisamos , mas queremos destacar alguns dos recursos deste telefone de que realmente gostamos.

Painel Fluid AMOLED de 6,78 polegadas

Quad HD + (3168 x 1440)

Taxa de atualização de 120Hz

Quando o OnePlus nos falou pela primeira vez sobre a tela do OnePlus 8 Pro, a empresa disse que é improvável que você veja um melhor o ano todo, e estamos inclinados a concordar. A enorme tela de 6,78 polegadas deste telefone é fantástica.

Ative sua taxa de atualização e resolução máximas juntas, e você terá uma tela nítida que é realmente responsiva e visualmente suave. Os detalhes são nítidos, as cores são vivas e são super brilhantes quando você aumenta o brilho para o máximo. Com o suporte HDR10 e HDR10 +, também é ajustado para aprimorar todos os seus originais favoritos da HDR Netflix.

Se você não é alguém que gosta de cores vivas e gosta um pouco mais tecnicamente preciso, tudo bem também. O OnePlus oferece outras opções de calibração para ajustar o perfil, permitindo escolher uma predefinição diferente (incluindo sRGB e Display P3), além de você mesmo ajustar a temperatura manualmente.

Acrescente tudo isso ao impacto adicionado com o painel mínimo, e você terá esse painel glorioso que ocupa praticamente toda a área frontal do telefone. Não fica melhor que isso.

Acabamento fosco para evitar impressões digitais

Vidro multicamada

O vidro fosco é a novidade para smartphones, pois, aparentemente, é a cor verde. O OnePlus acertou em cheio com o acabamento Glacial Green no OnePlus 8 e 8 Pro. É adorável de se ver e ótimo de se tocar.

Eu realmente amo esse acabamento Glacial Green. Pode até ser a minha cor de smartphone mais favorita, se for o tempo todo. Eu gosto de um pouco de verde-azulado ... pic.twitter.com/57fXrfIeOb - Cam Bunton (@CamBunton) 15 de abril de 2020

Se você está pensando "que parece bem azul", não se preocupe, você não é o único. O Glacial Green do OnePlus é na verdade mais verde-azulado / azul-petróleo. Dependendo de como a luz a atinge, ela pode parecer quase verde-menta às vezes. Outras vezes, essa turquesa é bastante vívida. E estamos aqui para isso. O dia inteiro.

A textura também é excelente. Essa sensação fosca é suave ao toque - e nem um pouco pegajosa. Mais importante: não é tão escorregadio quanto o acabamento brilhante e não atrai impressões digitais com tanta facilidade.

Carregamento sem fio de 30W

0-50% em 30 minutos

Carregamento reverso

O carregamento sem fio é super conveniente, não há como discutir isso. Quando se trata de cair na cama à noite, você não quer procurar o cabo do seu telefone, quando poderia mais facilmente simplesmente colocá-lo em um suporte ou base de carregamento sem fio e deixá-lo fazer o que quer.

O único problema com o carregamento sem fio sempre foi sua velocidade. Até recentemente, era um processo lento. Com o OnePlus, é exatamente o contrário: usando o suporte de carregamento sem fio OnePlus 30W (vendido separadamente) , você pode obter a bateria vazia do OnePlus 8 Pro em até 50% em menos de meia hora.

Isso significa que, se você esquecer de carregá-lo da noite para o dia, poderá colocá-lo no suporte quando acordar, se preparar para o trabalho, tomar café da manhã, tomar um café e ainda terá bateria suficiente para levá-lo ao final de seu dia de trabalho.

Ah, e se você deseja fazer uma recarga sem fio rápida para seus AirPods ou smartwatch com Qi, o OnePlus também oferece carregamento sem fio reverso. Basta colocar os fones de ouvido ou assistir na parte de trás do seu telefone com o modo ativado.

Capacidade da bateria de 4.510mAh

Carregamento otimizado

Hoje em dia, para a maioria das pessoas, uma bateria boa é aquela que pode levá-lo desde o início da manhã, até um dia de trabalho movimentado e até a hora de dormir. Com o 8 Pro, o OnePlus o acertou em cheio.

Nos nossos dias mais movimentados de uso, com o uso excessivo e deliberado do telefone - testando jogos, vídeo e câmera - ainda chegamos ao final do dia com muito espaço no tanque. Em dias mais leves, não é exagero dizer que isso pode ser uma bateria de dois dias para algumas pessoas. O gerenciamento de energia em espera é ótimo.

A longevidade da bateria é mais do que apenas levar mais tempo para passar de 100% para o vazio. É sobre o quão bem ele faz isso ao longo do tempo em que você é o proprietário do telefone. É aí que entra o carregamento otimizado. Se você rotineiramente carregar o telefone durante a noite, o telefone da OnePlus aprenderá seu padrão e, eventualmente, chegará ao ponto em que ele carrega lentamente e atinge apenas 100% antes de você acordar e pegar o telefone. Ter menos tempo a 100% significa que manterá sua capacidade de pico por mais tempo e sofrerá menos degradação ao longo do tempo.

Oxygen OS 10.5

Muitas opções de personalização

OnePlus é sinônimo de software leve, rápido e personalizável. O Oxygen OS 10.5 leva esse espírito e corre com ele, oferecendo o software mais fluido da empresa até hoje. Você não encontrará aplicativos duplicados ou redundantes desnecessários. Nós o preferimos a muitas versões de outros fabricantes.

O OnePlus também oferece um hub de personalização para alterar tudo, desde a forma e o estilo do ícone até a animação que você vê quando desbloqueia o telefone usando o scanner de impressão digital na tela. Isso significa que você realmente não precisa instalar um iniciador de terceiros para obter seu telefone com a aparência desejada. Você pode instalar pacotes de ícones de terceiros, alterar cores de destaque na interface do usuário e até escolher blocos de configurações rápidas de formas diferentes no menu suspenso. É maravilhoso.