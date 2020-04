Dicas e truques do OnePlus 8 Pro: Master Oxygen OS 10.5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus é conhecido por carregar seus smartphones com software leve, mas personalizável, com muitos recursos úteis adicionais. O OnePlus 8 e 8 Pro não são diferentes. Com a versão mais recente do Oxygen OS, construída sobre o Android 10, há muito para você mergulhar. Descobrimos algumas das dicas e truques mais usados e favoritos para você experimentar no seu novo telefone OnePlus.

Vale ressaltar que, embora alguns deles se apliquem apenas ao OnePlus 8 Pro , a maioria deles estará disponível no OnePlus 8 também e pode até chegar a modelos OnePlus mais antigos quando atualizados para o Oxygen OS 10.5.

A OnePlus colocou uma das melhores telas do mercado em seu telefone mais recente, mas o mais importante é que nos deu muitas maneiras de adequá-lo a nós individualmente. Se você deseja ajustar a cor, nitidez ou taxa de atualização, está tudo lá.

Ativar taxa de atualização de 120Hz: o OnePlus colocou uma tela de 120Hz no OnePlus 8 Pro, mas não está ativa por padrão. Vá para Configurações> Tela> Avançado e agora escolha Taxa de atualização. Selecione 120Hz e agora sua tela poderá fornecer até 120 quadros por segundo.

Resolução máxima de QHD +: no mesmo menu de configurações Avançado, você encontrará Resolução. Selecione isso e agora escolha QHD +. Se os dois selecionaram, você estará executando a tela com a resolução máxima e a taxa de atualização mais alta simultaneamente.

Calibração da tela: mantendo o mesmo menu Avançado novamente, selecione Calibração da tela. O que você pode fazer agora é escolher como a tela será exibida. Você pode optar por tê-lo vívido e colorido ou ficar mais suave e natural. Se você selecionar a opção Avançado, agora poderá escolher sRGB, Display P3 ou AMOLED Wide Gamut e até ajustar o controle deslizante de temperatura da cor para torná-lo mais quente ou mais frio.

Gravação de tela: você pode gravar tudo na tela, selecionando a tela de configurações rápidas e procurando o bloco gravador de tela. Selecione isso e, em seguida, você terá um pequeno controle pop-up na tela. Pressione o botão vermelho para gravar ou pressione o botão de configurações para acessar as configurações de gravação.

Oculte a câmera frontal: a câmera frontal do OnePlus 8 Pro está em um pequeno recorte, que não interrompe tanto. No entanto, se você preferir ocultá-lo, pode ativar um painel virtual para camuflá-lo. Vá para Configurações> Tela> Avançado> Área de exibição da câmera frontal. Agora escolha Ocultar a câmera frontal para ativar a barra preta na parte superior da tela que mascara a aparência dessa câmera selfie.

Zona de conforto: essa configuração ativa um recurso pelo qual o telefone usa informações dos sensores de luz ambiente para ajustar a temperatura da cor da tela para corresponder mais à temperatura da luz onde quer que você esteja. Vá para Configurações> Tela e ative Zona de conforto.

Suavização de gráficos MEMC / Motion: com uma tela com alta taxa de atualização, sempre há um risco de que o conteúdo não corresponda à suavidade da tela e, portanto, o MEMC ajuda a melhorá-la. Vá para Configurações> Tela e agora escolha Suavização de gráficos em movimento e ative-o.

Ativar o modo noturno automaticamente: é um recurso antigo, mas útil. O modo noturno elimina a luz azul da tela para ajudar a relaxar os olhos à noite. Vá para Configurações> Tela> Modo noturno e ligue-o manualmente com a alternância ou toque em Ligar automaticamente para agendar um horário predefinido para que ele aconteça todos os dias.

Ativar modo de leitura: se você quiser tornar a tela mais contrastada e dessaturada para quando você lê e-books no telefone, pode ativar o modo de leitura. Vá para Configurações> Tela> Modo de leitura e ative-o ou deslize a tela de notificação / configurações rápidas na parte superior da tela do telefone e localize o bloco Modo de leitura.

Modo de leitura automática: para garantir que o Modo de leitura seja iniciado automaticamente quando você inicia um aplicativo relevante, vá para Configurações> Tela> Modo de leitura e toque em Adicionar aplicativos para o modo de leitura e escolha os aplicativos que deseja iniciar o recurso automaticamente.

Escala de exibição: No menu principal Configurações, escolha Exibir e agora encontre Escala de exibição. Agora você pode ajustar o controle deslizante que altera o tamanho de vários itens da interface quando eles aparecem na tela. Isso também afeta o quão espaçado é tudo.

Alterar o tamanho da fonte: logo acima da opção de escala de exibição, você encontrará Tamanho da fonte. Isso é semelhante, mas refere-se apenas ao texto em qualquer um dos seus menus e aplicativos. Toque nele e agora ajuste o texto para você.

Atenda o telefone para exibir a tela Ambiente: a tela ambiente é a versão do OnePlus de uma tela de bloqueio de baixo consumo de energia. Em vez de mostrar um papel de parede colorido, é uma tela completamente preta com ícones básicos de relógio e notificação. Para mostrá-lo ao atender o telefone, vá para Configurações> Visor> Visor do ambiente e alterne para "Atender ao telefone para mostrar".

Toque na tela para exibir a exibição do ambiente: da mesma forma que acima, alterne a opção Toque na tela para exibir e, agora, quando você tocar na tela do telefone quando estiver em espera, verá a exibição do ambiente.

Coloque mais aplicativos na tela inicial: pressione e segure o papel de parede da tela inicial e escolha Configurações da tela inicial, agora toque em Layout da tela inicial. Aqui você pode ajustar o número de colunas do aplicativo na tela inicial e ajustar o tamanho dos ícones.

Escolha um papel de parede ao vivo: mantenha pressionado o papel de parede da tela inicial e escolha papéis de parede. Todos os papéis de parede animados do OnePlus que animam têm um pequeno ícone de montanha no canto superior, cercado por pequenos pontos. Escolha uma delas e veja como as imagens se movem e mudam, dependendo de como você desliza a tela do telefone.

Alterar forma e estilo do ícone: vá para Configurações> Personalização e você encontrará diversas opções de personalização. Role para baixo e você verá Icon pack. Escolha isso e selecione um dos pacotes pré-instalados, ou você pode tocar em Mais e baixar / instalar uma das inúmeras opções disponíveis na Google Play Store.

Ocultar etiquetas de ícones: pressione e segure no papel de parede da tela inicial e escolha Configuração da tela inicial; agora, ative a opção Ocultar etiquetas de ícones.

Mostrar todos os aplicativos na tela inicial: você pode ter um iPhone como o lançamento, se quiser, onde todos os aplicativos estão na tela inicial. Pressione e segure o papel de parede e escolha Configurações da tela inicial novamente. Agora escolha Layout do iniciador e toque em Apenas tela inicial.

Alterar a forma do ladrilho de configuração rápida: além de alterar a aparência dos ícones de aplicativos, você pode alterar a forma dos ladrilhos de configurações rápidas na sombra das configurações suspensas que aparece quando você desliza o dedo pela borda superior da tela. Vá para Configurações> Personalização e escolha Ícones do sistema. Agora você pode selecionar redondo, quadrado, lágrima ou retângulo redondo.

Escolha um tema predefinido: neste mesmo menu Personalização, você verá Tema predefinido na parte superior da página. Toque aqui e depois escolha uma das opções disponíveis. Ao fazer isso, você escolhe um esquema de cores, pacote de ícones, luz do horizonte e vários outros estilos de elementos visuais.

Personalizar cor de destaque: permaneça neste mesmo menu e escolha Cor de destaque (se não abrir, você precisará entrar em Tom e escolher Claro ou Escuro. Isso afeta a maneira como os detalhes dentro no menu de configurações do telefone, escolha uma das cores na parte inferior ou pressione personalização para criar sua própria cor deslizando um seletor de cores e ajustando a saturação e a escuridão.

Estilo do relógio de exibição ambiente: em Configurações> Personalização, você verá um bloco próximo à parte superior que diz Estilo do relógio. Isso muda o relógio que aparece na tela do seu ambiente. Escolha o estilo que você gosta.

Alterar a cor do Horizon Light: a luz do Horizon é como a tela do OnePlus pulsa uma cor nos dois lados da tela quando uma notificação chega (quando está em espera). Vá para Configurações> Tela> Tela ambiente> Horizon Light e agora escolha uma das cores. Você pode escolher entre azul, vermelho, dourado e roxo.

Alterar o efeito de animação de impressão digital: em Configurações> Personalização, toque no bloco que diz Efeito de animação de impressão digital, agora você pode escolher entre as animações disponíveis que aparecem quando repousa o polegar ou o dedo no sensor de impressão digital.

Use os botões de navegação: se você quiser usar os botões de navegação da velha escola para voltar para casa, voltar e acessar aplicativos recentes, vá para Configurações> Botões e gestos e agora selecione Navegação e gestos. Agora selecione Voltar, inicial, recentes.

Usar gestos de navegação: siga a mesma rota da dica acima e desta vez selecione Gestos de navegação. Agora, para interagir com o telefone, deslize de baixo para cima para voltar para casa, deslize pelas laterais para voltar e deslize para cima e segure para acessar os aplicativos recentes. Para alternar rapidamente os aplicativos, deslize para cima e arraste para a direita.

Remova a barra inferior: com os gestos de navegação ativados, há uma barra cinza fina na parte inferior da tela para indicar de onde deslizar. Se você deseja removê-lo, permaneça no menu Barra de navegação e gestos e ative a opção Ocultar a barra inferior.

Trazer de volta o botão liga / desliga: por padrão, quando você pressiona e mantém pressionado o botão liga / desliga / lateral, ele não desliga o telefone, inicia um assistente (Google ou Alexa). Se você quiser usá-lo como um botão liga / desliga novamente, vá para Configurações> Botões e gestos, agora toque em Pressione e mantenha pressionado o botão liga / desliga.

Clique duas vezes no botão liga / desliga para iniciar a câmera: é um recurso padrão do OnePlus, mas se você pressionar o botão liga / desliga duas vezes rapidamente, ele iniciará a câmera.

Captura de tela com três dedos: Vá para Configurações> Botões e gestos e toque em "Gestos rápidos". Agora, alterne para Captura de tela com três dedos e, quando você desliza com três dedos na tela do telefone, ela captura uma captura de tela.

Desenhar letras para iniciar aplicativos: no menu de gestos rápidos, você verá uma lista de letras que pode desenhar para iniciar uma função ou aplicativo. Escolha um e agora decida o que você deseja que esse gesto inicie.

Aumentar para atender chamadas: para atender automaticamente quando você pega o telefone e coloca-o no ouvido, vá para Configurações> Botões e gestos> Aumentar para atender / alternar. Agora, alterne para "Aumentar para responder".

Aumentar para alternar do Bluetooth para o fone de ouvido: como padrão, quando você tem fones de ouvido Bluetooth conectados durante uma chamada, se você elevar o telefone ao ouvido nos primeiros cinco segundos da chamada, ele alternará automaticamente para o fone de ouvido do telefone.

Toque duas vezes para bloquear o telefone: se quiser, você pode bloquear seu telefone tocando duas vezes rapidamente no papel de parede da tela inicial, mas é necessário ativá-lo. Pressione e segure o papel de parede e toque em Configurações da tela inicial e agora ative a opção Toque duas vezes para bloquear.

Clonar aplicativos: se você possui uma conta corporativa e pessoal para aplicativos de mensagens, considere ter um aplicativo paralelo para poder acessar uma de suas contas sempre que desejar. Vá para Configurações> Utilitários> Aplicativos paralelos. Uma lista será exibida com todos os aplicativos compatíveis que você instalou. Basta alternar entre os que você deseja e um clone aparecerá na sua gaveta de aplicativos.

Pesquisa rápida em vez da gaveta de aplicativos: por padrão, como sempre, seus aplicativos estão em uma gaveta de aplicativos que você desliza para cima a partir da parte inferior. Se você preferir apenas iniciar uma opção de pesquisa rápida, pressione e segure no papel de parede da tela inicial e selecione Configurações da tela inicial. Agora toque em gaveta e escolha a opção Pesquisa rápida.

Escolha seus aplicativos padrão: se você deseja que um aplicativo específico seja seu navegador padrão, SMS, telefone, galeria, música ou correio (etc.), você pode definir manualmente seus padrões acessando Configurações> Aplicativos e notificações> Aplicativos padrão. Agora selecione o tipo de aplicativo que você deseja definir e escolha o aplicativo que você deseja como padrão para isso.

Definir cronômetros para aplicativos individuais: se você deseja controlar quanto tempo gasta em um aplicativo específico, vá para Configurações> Aplicativos e notificações> Tempo da tela e agora verá uma lista de aplicativos na parte inferior. Toque no ícone da ampulheta ao lado do nome do aplicativo, escolha um limite de tempo e toque em OK.

Permissões do aplicativo: para ver quais aplicativos têm acesso a coisas como sua localização, câmera do telefone, sensores corporais, calendário etc., vá para Configurações> Aplicativos e notificações> Permissões do aplicativo e agora você pode ver e controlar quais aplicativos têm acesso. quais funções.

Ocultar notificações confidenciais: vá para Configurações> Aplicativos e notificações> Notificações e agora desative a opção " Notificações confidenciais ". Agora você não verá o conteúdo da mensagem na tela de bloqueio.

Bloquear notificações de aplicativos específicos: no mesmo menu Configurações, você verá uma lista de notificações recentes por aplicativo na parte superior. Você pode desativar rapidamente qualquer uma delas. Ou "Ver tudo dos últimos sete dias" fornecerá uma lista mais longa e você poderá desativar qualquer uma delas.

Desativar pontos de notificação: nas configurações de notificações na parte inferior, você verá uma opção "Permitir pontos de notificação". Desligue-o e você não verá mais pontos nos ícones de aplicativos quando houver um alerta esperando por você.

Adicione várias impressões digitais: essa é uma ótima dica se você costuma pegar no telefone com as duas mãos ou se deseja desbloqueá-lo com o dedo indicador enquanto está sobre a mesa. Vá para Configurações> Segurança e tela de bloqueio> Desbloqueio de impressão digital. Agora toque em Adicionar impressão digital e digitalize as impressões adicionais que você deseja usar.

Alterar o modo de desbloqueio da tela: em Configurações> Segurança e tela de bloqueio, você encontrará a opção Bloqueio de tela, na qual você pode optar por configurar um padrão, código PIN ou senha. Se você tiver uma digitalização de impressão digital ativada, precisará escolher uma dessas três como backup.

Smart Lock: o Smart Lock é um recurso que o Android possui há um tempo. Ele permite que você mantenha o telefone desbloqueado se o detectar, ou se você estiver em casa (ou em outro local comum) ou se tiver um dispositivo Bluetooth específico (como os fones de ouvido favoritos) conectado. Para habilitá-lo, vá para Configurações> Segurança e tela de bloqueio> Smart Lock. Agora escolha se deseja ativá-lo para detecção no corpo, locais confiáveis ou dispositivos confiáveis.

Espaço oculto: se você colocar o polegar e o dedo na tela inicial simultaneamente e agora os separar verticalmente, será iniciado em um espaço oculto onde poderá armazenar aplicativos. Você também pode acessá-lo abrindo a gaveta do aplicativo e passando o dedo para a direita.

Proteger com senha o espaço oculto: para colocar esse espaço atrás de uma senha / impressão digital, abra o espaço oculto e toque nos três pontos no canto. Agora toque em ativar senha e digite a senha da tela de bloqueio do seu telefone ou digitalize seu dedo / polegar.

Ativar desbloqueio de rosto: esse recurso permite desbloquear o telefone com o rosto, mas não é tão seguro quanto uma digitalização de impressão digital, portanto não pode ser usado para autenticação de pagamento / download. Em Configurações> Segurança e tela de bloqueio> Desbloqueio facial, toque em Adicionar dados do rosto para passar pelo processo de captura. Agora, ative a opção Desbloqueio facial.

Desbloqueie instantaneamente com o seu rosto: se você não precisar deslizar o dedo para desbloquear o telefone usando o Desbloqueio por rosto, poderá alternar a opção Desbloqueio automático quando a tela estiver ligada. Ele desbloqueia instantaneamente o telefone assim que reconhecer seu rosto.

Bloquear qualquer aplicativo por trás da impressão digital / senha: vá para Configurações> Utilitários> Bloqueio de aplicativos e agora você pode adicionar aplicativos que deseja bloquear por trás de uma verificação de senha / impressão digital e até optar por ocultar notificações desses aplicativos para mantê-los privados.

Carregamento otimizado: os telefones mais recentes da OnePlus têm um recurso chamado Carregamento otimizado, que essencialmente aprende seus hábitos de carregamento noturnos e garante que a bateria atinja apenas 100% da capacidade imediatamente antes de você acordar quando conectado, ou no suporte de carregamento sem fio. Para garantir que isso esteja ativado, vá para Configurações> Bateria e verifique se a opção Carregamento otimizado está ativada.

Modo de carregamento sem fio na hora de dormir: o primeiro carregador sem fio do OnePlus é rápido e isso significa que ele precisa de ajuda extra para esfriar. Nesse caso, isso é um zumbido. Para tornar o carregamento mais silencioso (e mais lento), vá para Configurações> Bateria> Modo deitar e ligue-o manualmente ou programe-o.

Carregamento sem fio reverso: você pode carregar sem fio outros produtos compatíveis com Qi no seu OnePlus 8 Pro. Para ativá-lo, vá para Configurações> Bateria> Carga reversa e ligue-o ou desça a tela de configurações rápidas na parte superior da tela e encontre o bloco Carga reversa. Agora ligue-o, vire o OnePlus 8 Pro de frente e coloque o objeto que deseja carregar de costas, próximo ao meio.

Economizador de bateria: para ajudar a sua bateria a durar ainda mais quando você está gastando mais rápido do que o normal, vá para Configurações> Bateria e ative Battery Saver. Isso elimina alguns processos em segundo plano de esgotamento da bateria para ajudar o telefone a ficar ainda mais longo.

Outra dica de economia de bateria: mude a tela novamente para resolução FullHD + e taxa de atualização de 60Hz usando as dicas que mostramos na seção Tela. Você também pode ativar o Tom escuro na tela de personalização para economizar um pouco mais de bateria.

Tire uma foto completa de 48MP: Como na maioria das câmeras de alta contagem de pixels em smartphones, o OnePlus usa a vinculação de pixels para reduzir o tamanho da imagem de 48 megapixels para 12 megapixels. Para fotografar com a resolução total de 48 megapixels, abra a câmera e toque no pequeno ícone 12MP na parte superior.

Fotografar macros: o OnePlus usa a câmera de grande angular para ativar o modo Super Macro. Ative-o tocando no ícone de macro que parece uma florzinha no aplicativo da câmera.

Fotografe com a câmera do filtro de cores: um dos recursos mais incomuns do OnePlus 8 Pro. Abra o aplicativo da câmera e, no modo Foto normal, toque no ícone de pequenos filtros no canto superior direito. Parece que três círculos se sobrepõem à forma de uma pirâmide. Agora, deslize o mouse até o último filtro, chamado Photocrom.

Modo noturno: Este é fácil. Basta abrir a câmera e deslizar para Nightscape. Ao usar essa configuração, você pode fotografar o computador de mão em condições de pouca luz para atrair mais luz automaticamente, enquanto um algoritmo inteligente garante que qualquer tremor de suas mãos seja negado.

Foto noturna de longa exposição: abra o aplicativo da câmera e deslize para o modo Nightscape. Agora toque em Configurações e procure a opção Exposição longa do tripé. Ligue o interruptor, agora, quando o telefone estiver montado em um tripé à noite, no modo Nightscape, a exposição será mais longa do que o normal.

Fotografe uma sequência: Para tirar uma sequência rápida de fotos, mantenha pressionado o botão do obturador ao fotografar no modo Foto normal.

Desligar o som do obturador: Abra o aplicativo da câmera, toque em Configurações e agora desative a opção Som do obturador. Agora não haverá barulho quando você tirar uma foto.

Grave o vídeo 21: 9 CINE: abra o aplicativo da câmera, toque em Configurações e agora escolha Resolução de vídeo. As duas últimas opções são 4K CINE 30fps e 4K CINE 60fps. Ambos gravam vídeos em 4K na proporção 21: 9 para uma captura muito mais ampla do que a proporção 16: 9 usual.

Grave em câmera lenta de 480 qps: nessa mesma lista de opções, na parte inferior da tela, você verá duas configurações de câmera lenta. O padrão é full HD a 240 quadros por segundo. Se você quiser uma foto em câmera lenta ainda mais lenta, escolha a opção 720P 480FPS. A resolução será mais baixa, mas será muito mais lenta.

Adicionar / remover modos de fotografia da câmera: Quando você abre a câmera, há várias opções de fotografia disponíveis, e é fácil alternar entre elas. Se você deseja adicionar ou remover algumas dessas opções, toque em Configurações no aplicativo da câmera e escolha Modos personalizados. Agora você pode adicionar, remover ou reordenar facilmente qualquer um dos modos de disparo.

Adicionar uma grade: algumas pessoas consideram as grades na tela úteis para enquadrar durante a captura de fotos ou vídeos. Para ativar um, abra o aplicativo da câmera, toque em Configurações e escolha Grade. Você terá a opção de escolher 3x3, 4x4 ou Golden Ratio.

Início Rápido: Um recurso interessante é o Início Rápido. Vá para Configurações> Utilitários> Início rápido e ative-o. Agora, quando você mantém o polegar sobre o sensor de impressão digital após desbloquear o telefone, um menu Inicialização rápida é exibido e permite selecionar ações rápidas para mergulhar diretamente. Por padrão, é: pesquisa por voz do Google, nova nota e novo evento da agenda.

Alterar atalhos do Início Rápido: para alterar quais atalhos aparecem nesse menu, permaneça no menu de configurações do Início Rápido e toque em Configurações dos atalhos e agora selecione Adicionar atalhos.

Agendar horários de ligar e desligar: Se você deseja que o telefone se desligue e ligue novamente em um horário definido todos os dias, vá para Configurações> Utilitários> Ligar / desligar programado. Agora alterne a opção Ligar e escolha definir a hora e faça o mesmo para a opção Desligar.

Transferir seus contatos / dados antigos para o OnePlus: Nos últimos anos, o OnePlus tornou muito fácil a transferência de dados, fotos, aplicativos, contatos etc. de um telefone Android antigo. Vá para Configurações> Utilitários> OnePlus Switch e toque em Sou um novo telefone antes de baixar o aplicativo e seguir o processo no seu telefone antigo.