OnePlus brinca com smartphone misterioso: poderia ser o OnePlus Z?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tendo lançado recentemente apenas dois novos smartphones em todo o mundo - o OnePlus 8 e o 8 Pro -, parece que o `` principal carro assassino , auto-descrito e disruptivo, está prestes a lançar outro smartphone.

Em um teaser postado em sua conta oficial do Weibo, o OnePlus provocou outro produto usando uma renderização em forma de caixa de smartphone com um ponto de interrogação com a legenda que - vagamente traduzida - diz: se houver um anúncio de novo produto amanhã, o que você acha será?

A postagem original foi publicada às 21:00 de 15 de abril, sugerindo que podemos ver um novo telefone hoje.

ATUALIZAÇÃO: O OnePlus 8 respondeu ao nosso pedido de comentário para nos informar que era apenas o lançamento da série OnePlus 8 na China, então parece que talvez tenhamos que esperar um pouco mais pelo boato 8 Lite.

Rumores sugeriram que a fabricante de smartphones está prestes a lançar sua versão menor e mais barata do OnePlus 8 , chamada OnePlus Z ou OnePlus 8 Lite .

No período que antecedeu o lançamento do OnePlus 8, vários vazamentos e rumores sugerem que o fabricante estava trabalhando em um telefone diferente para lançar ao lado dos principais carros-chefe.

Esses rumores afirmavam que veríamos um telefone com uma grande saliência de câmera retangular na parte traseira, além de um corpo e tela menores do que os 8 ou 8 Pro.

Espera-se que ele possua um painel AMOLED de 6,4 polegadas com taxa de atualização de 90Hz e tenha um processador MediaTek dentro, afastando-se de sua base usual da plataforma Snapdragon.

O OnePlus não mencionou nenhum outro smartphone durante sua conferência de imprensa global em 14 de abril, mas não seria incomum um fabricante de smartphones lançar modelos específicos para diferentes regiões.