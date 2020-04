Preço do OnePlus 8: Quanto custam os OnePlus 8 e 8 Pro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A nova série OnePlus 8 é aqui, com o 6,7 polegadas OnePlus 8 Pro e 6,55 polegadas OnePlus 8 .

Não há dúvida de que o Pro é o aparelho mais impressionante quando você os reúne, mas em termos de valor, o OnePlus 8, com preço mais baixo, oferece quase o mesmo pacote por uma quantia significativa de dinheiro a menos.

Ambos são aparelhos 5G com preço ligeiramente abaixo de muitos outros carros-chefe, mas bem acima da faixa intermediária de £ 400 a £ 500. Se você deseja um telefone mais barato ou que não seja o 5G da OnePlus, consulte o OnePlus 7T.

Ao contrário do boato anterior, não há um OnePlus 8 Lite.

A série OnePlus 8 já está disponível para pré-encomenda. A data de lançamento do OnePlus 8 Pro é 21 de abril no Reino Unido e na Europa.

O telefone está disponível sob contrato no Reino Unido a partir da Three. A rede possui a dupla de novos dispositivos OnePlus em uma oferta exclusiva e você pode fazer a pré-compra a partir de 16 de abril. Ambas as variantes de cores - Onyx Black (memória de 8GB / 128GB) e Glacial Green (memória de 12GB / 256GB) estão disponíveis.

A Three está oferecendo o OnePlus 8 128GB com uma taxa inicial de £ 29 e contrato de £ 44 por mês com chamadas, textos e dados de 4 GB ilimitados (você precisará de mais dados do que os do 5G).

O OnePlus 8 Pro 128GB custa significativamente mais por mês a £ 63. Todos os contratos são de 24 meses e incluem um conjunto de fones de ouvido Bullets Wireless 2.

Estamos aguardando a Three confirmar os links exatos em que os novos telefones estarão à venda em (sabemos, sabemos), mas eles os terão em pré-venda na Three Store a partir de 16 de abril .

Existem muitas opções para comprar o OnePlus 8 sem SIM, enquanto o OnePlus 7 Pro 5G estava disponível apenas por contrato. Os telefones estão disponíveis diretamente no OnePlus e também na Amazon e John Lewis.

A versão de 8 GB / 128 GB do OnePlus 8 custa £ 699, enquanto o OnePlus 8 Pro de 8 GB / 128 GB custa mais £ 100 a £ 799.

Há também um modelo de 12 GB / 256 GB do OnePlus 8 Pro por £ 899.

