Introduzida a série OnePlus 8, os novos telefones são 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus resolveu sua mais recente série de smartphones: a série OnePlus 8 . Ele possui o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro, que apresentam recursos internos poderosos e design atraente e premium.

O primeiro a ser anunciado durante o lançamento foi o OnePlus 8 Pro . Ele vem com uma tela Quad HD + de 6,7 polegadas, com vidro curvo na frente e atrás, e está disponível em preto e azul, além de um verde glacial totalmente novo e impressionante.

O verde glacial tem um acabamento de vidro fosco exclusivo, projetado para parecer ótimo e com ótima aparência.

Quanto a essa tela, é um painel Fluid AMOLED capaz de taxas de quadros de até 120 quadros por segundo, graças à sua taxa de atualização de 120Hz. Ele também possui resposta de toque de 240Hz para garantir que não haja atraso entre você tocar na tela e a ação resultante na tela.

Ele usa MEMC para reduzir a taxa de atualização de vídeo em alta definição para 120Hz e suave, e é capaz de produzir conteúdo HDR10 / 10 +. Resumindo: é brilhante, com cores naturais vívidas e muita faixa dinâmica.

Na parte traseira, o OnePlus 8 Pro possui uma câmera principal de 48 megapixels, ao lado de uma câmera ultra larga de 48 megapixels com campo de visão de 120 graus. Ele também possui uma câmera com zoom telefoto 3x e uma câmera de filtro de cores incomum.

Para os videomakers, há OIS e EIS que combinam para suavizar as imagens de vídeo em 4K, além de som aprimorado. Pode ampliar o som que você deseja, além de reduzir o ruído do vento.

No interior, há um processador Snapdragon 865, além de até 12 GB de RAM LPDDR5 e armazenamento de 256 GB UFS 3.0. A OnePlus acha que esse poder o torna o melhor celular para jogos do mercado.

Há também uma bateria de 4.510mAh, que é a maior bateria de qualquer telefone OnePlus até agora. Que pode carregar rapidamente usando o Warp Charge 30T.

Além disso, pela primeira vez, há o Warp Charge 30 Wireless. É rápido carregamento sem fio. Você pode recarregar 50% da bateria em 30 minutos. A OnePlus sempre afirmou que não adicionaria carregamento sem fio até que fosse tão rápido e eficiente quanto sua solução rápida com fio, e agora parece que estamos lá.

A versão não Pro do OnePlus 8 tem muitas semelhanças, em comparação com o 8 Pro. Parece com o modelo Pro, mas um pouco menor.

Ele tem o mesmo vidro curvo na frente e atrás, além da câmera perfuradora na tela.

É uma tela de 6,55 polegadas neste telefone em um corpo que não é muito maior que o iPhone 11 Pro, e tem apenas 8 mm de espessura. Portanto, embora seja menor que o modelo Pro, na verdade não é tão compacto.

É avialable em preto e verde como o Pro, mas também Interstellar Glow. Parece diferente em todos os ângulos, lembrando-nos do efeito que a Huawei usou em seus flagship em cores de unicórnio.

Essa tela de 6,55 polegadas na frente é um painel Fluid AMOLED novamente, mas desta vez é full HD + com altas taxas de atualização (90Hz desta vez) e com muito brilho.

A câmera na parte traseira possui uma câmera primária de 48 megapixels, 16 megapixels ultra-wide e uma câmera Macro. Não é tão versátil quanto o modelo Pro, mas ainda oferece fotos e vídeos de alta qualidade, de acordo com o OnePlus.

No interior, são as principais especificações e desempenho novamente. É o processador Snapdragon 865, até 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

Como o OnePlus 8 Pro, ele possui o Warp Charge 30T para carregamento rápido com fio. Não há menção ao carregamento sem fio, mas ele possui uma bateria bem potente de 4.300mAh.

A OnePlus anunciou que ambos os dispositivos serão compatíveis com 5G como padrão. É "All in 5G" a partir de agora, e isso é evidente em sua recém-anunciada parceria com a Verizon nos EUA.

A OnePlus anunciou um modelo OnePlus 8 5G específico para a Verizon nos Estados Unidos, o que o torna o primeiro dispositivo OnePlus a estar disponível no maior provedor de rede móvel dos EUA.

Como "mais uma coisa" no final do anúncio, a OnePlus também lançou um novo par de fones de ouvido sem fio para o pescoço: Bullets Wireless Z.

Eles apresentam tudo o que amamos na última geração: fones de ouvido magnéticos, bateria de longa duração e carregamento rápido.

Eles custam US $ 49,95 nos EUA ou US $ 49,95 no Reino Unido.

Nos Estados Unidos, o OnePlus 8 e 8 Pro estará disponível a partir de 29 de abril, com um lançamento em 21 de abril na Europa.

Para o OnePlus 8 normal, serão US $ 699 ou US $ 799 nos EUA ou US $ 599 e US $ 699 no Reino Unido para os modelos de 8 GB / 128 GB ou 12 GB / 256 GB, respectivamente.

Para a mesma configuração OnePlus 8 Pro, será US $ 899 ou US $ 999. No Reino Unido, são £ 799 e £ 899. É um passo e tanto da série anterior de telefones.