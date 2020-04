Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A série OnePlus 8 deve ser lançada em 14 de abril, mas os varejistas abriram listagens - incluindo o preço total - dos novos dispositivos OnePlus horas antes do lançamento.

No Reino Unido, isso inclui John Lewis, com o varejista detalhando completamente o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro, ambos em duas cores - Onyx Black e Glacial Green. Curiosamente, as versões pretas são ambas de 128 GB de armazenamento, enquanto os modelos verdes têm 256 GB - como refletido nos preços.

Muitos detalhes sobre esses telefones vazaram anteriormente, mas aqui está uma chance de analisar as especificações confirmadas antes que os telefones sejam realmente lançados. O OnePlus 8 possui uma tela AMOLED de 6,55 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels e uma taxa de atualização de 90Hz - não a 120Hz reservada para o OnePlus 8 Pro.

Há um Qualcomm Snapdragon 865 no coração do telefone com 8 GB de RAM - ele também suporta 5G. Existe a opção de armazenamento de 128 ou 256GB.

Há uma bateria de 4300mAh com Warp Charge, proporcionando 50% de carga em 30 minutos. Existem dois alto-falantes estéreo compatíveis com Dolby Atmos.

A câmera frontal tem 16 megapixels; as câmeras traseiras triplas são lideradas por uma câmera principal de 48 megapixels.

A melhor parte é que o OnePlus 8 custará £ 599 para o modelo de 128GB , custará £ 699 para a versão de 256GB.

O OnePlus 8 Pro maior tem uma tela AMOLED de 6,78 polegadas, desta vez com uma taxa de atualização de 120Hz, aumentando a resolução para 3168 x 1440 pixels.

Novamente, é um dispositivo Qualcomm Snapdragon 865, compatível com 5G e com 8GB de RAM. Há opções de armazenamento de 128 e 256 GB mais uma vez. A bateria é maior em 4510mAh.

A câmera frontal tem novamente 16 megapixels, com um sistema traseiro com câmera principal de 48 megapixels. É um sistema quad no 8 Pro, no entanto, embora John Lewis não entre em detalhes sobre o que todas essas câmeras fazem.

Quanto aos preços, o OnePlus 8 Pro 128GB custará £ 799 , o OnePlus 8 Pro 256GB custará £ 899.