Os preços do OnePlus 8 vazam ao lado de novas imagens frescas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

OnePlus é conhecido por oferecer uma ótima relação qualidade/preço. Você tem hardware de alta qualidade a preços que eram difíceis de combinar, mas o OnePlus tem se aproximado lentamente com marcas premium.

Esse movimento pode ser configurado para continuar com o lançamento da série OnePlus 8, se os preços relatados pela WinFuture forem precisos.

O site informa que os preços vazados vêm de um varejista checo, repartindo da seguinte forma: OnePlus 8 8/128 GB: aprox. 719/729 €

OnePlus 8 12/256 GB: aprox. 819/829 €

OnePlus 8 Pro 8/128 GB: aprox. 919/929 €

OnePlus 8 Pro 12/256 GB: aprox. 1009/1019 €

Isso veria um preço inicial de cerca de £650, bastante o aumento sobre o £549 do OnePlus 7T da 2019. Não sabemos exatamente por que dois preços são dados e estes são aproximados, então esperaríamos diferenças regionais.

É provável que isso seja justificado pela inclusão do 5G. OnePlus vem dizendo há algum tempo que ele estará se movendo para 5G para a série OnePlus 8 e é nos modelos normais que realmente sentiu.

Para o OnePlus 8 Pro, você está olhando para um preço inicial em torno de £820. O OnePlus 7T Pro anteriormente custava £699, mas a versão 5G não estava disponível com preços SIM no Reino Unido - era apenas por contrato, então uma comparação direta de preços é mais difícil.

Então, como isso se compara aos rivais? 5G está parecendo uma opção dispendiosa em toda a placa: o Samsung Galaxy S20 vem em 4G apenas a £799 enquanto a versão 5G é £899, então o OnePlus ainda é um pouco mais barato do que líder de mercado.

O Xiaomi Mi 10, também em 5G, tem o preço de €799 então OnePlus seria favorável aqui, embora o OnePlus 8 tenha uma exibição menor, por isso não é tão diferente.

Com 5G ainda estando em fases iniciais, a curto prazo pode parecer que você está pagando por algo que você pode não obter muito benefício. Mas com as pessoas segurando os aparelhos um pouco mais - e os preços aumentados provavelmente reforçarão isso - o argumento é que durante a vida útil do seu telefone você terá acesso a 5G para se beneficiar dos dados mais rápidos.

OnePlus está definido para lançar o novo aparelho da série OnePlus em 14 de abril e fomos tratados com algumas imagens extra-claras de Ishan Agarwal, mostrando-nos o que o preto versão deste telefone será semelhante.