A série OnePlus 8 terá carregamento sem fio rápido de 30W

OnePlus confirmou que usará o carregamento sem fio 30W em seus novos telefones da série OnePlus 8.

Como antes de cada lançamento do OnePlus, a empresa simplesmente não consegue manter a boca fechada sobre o que está prestes a estrear e agora publicou um post de blog sobre seus planos de carregamento sem fio. OnePlus está chamando a tecnologia Warp Charge 30.

Ele carregará seu dispositivo de vazio para 50% em cerca de 30 minutos e naturalmente é compatível com Qi, embora você só obtenha carregamento sem fio de 5W ou 10W se você estiver usando com um carregador Qi não OnePlus, dependendo da classificação do próprio carregador.

É a primeira vez que o OnePlus usou o carregamento sem fio em um telefone, tendo anteriormente evitado. Enquanto a empresa sempre empurrou seu carregamento de Warp com fio rápido, provavelmente era apenas uma questão de tempo antes de implementar a tecnologia.

Na verdade, a escrita estava na parede em setembro passado, quando a empresa irmã Oppo mostrou sua tecnologia Vooc sem fio 30We tem sido rumores recentemente também.

Em um post de blog, OnePlus disse que a eficiência energética do carregador minimiza a perda de energia, com uma eficiência de carga de 97 por cento.

Como é mais poderoso, também foi projetado para desativar quando correntes anormais e tensões são detectadas. Tal como acontece com outras tecnologias de carregamento de alta velocidade, há um chip personalizado que controla a carga para garantir que seja consistente e segura.

O lançamento da série OnePlus 8 está ocorrendo na terça-feira e também sabemos, entre outras coisas, que os novos dispositivos serão capazes de 5G.