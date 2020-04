Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo OnePlus 8 Pro vazou novamente.

Desta vez, é na forma de supostas renderizações de marketing que revelam que o modelo Pro do OnePlus 8 pode estar disponível em uma cor azul exclusiva, de acordo com o WinFuture . Supostamente chamado de " Ultramarine blue ", certamente é um tom rico que quase parece roxo. O OnePlus 8 Pro também deve vir nas cores "preto ônix" e "verde glacial", enquanto o OnePlus 8 padrão pode ter um "brilho interestelar" cor.

As renderizações do WinFuture também exibem muitos dos recursos de hardware do telefone, como a configuração de câmera quádrupla que se destina a embalar duas câmeras de 48 megapixels (uma câmera grande angular com abertura f / 1,78 e câmera ultra-larga com abertura f / 2,2) , bem como uma lente telefoto de 8 megapixels (com abertura f / 2.4) e um sensor de 5 megapixels para "dados adicionais em cores", disse o WinFuture.

O OnePlus 8 Pro também deve exibir uma tela QHD + de 6,78 polegadas com uma tela de taxa de atualização de 120Hz. Outros recursos sugeridos incluem um processador Snapdragon 865 5G, carregamento sem fio de 30W e carregamento sem fio reverso de 3W. O OnePlus já confirmou que a série OnePlus 8 será lançada em 14 de abril. O evento será online e haverá uma transmissão ao vivo para que todos possam acompanhar a ação.

Você pode aprender mais sobre o OnePlus 8 Pro e o OnePlus 8, incluindo todos os vazamentos e rumores até agora, em nosso resumo aqui.