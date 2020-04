Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que o OnePlus está lançando um aparelho acessível, considerado o chamado OnePlus Z. Parece que a empresa também pode estar lançando o OnePlus Bullets Wireless Z junto com este telefone, um emparelhamento de produtos projetados para atrair o bolso.

O aparelho mais acessível estava com o nome de OnePlus 8 Lite por algum tempo, embora fosse lançado com especificações ligeiramente inferiores às do OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, que será lançado em 14 de abril.

Pensa-se que esse telefone seja lançado com o nome OnePlus Z e parece que será uma família de produtos mais acessíveis.

As informações sobre o OnePlus Bullets Wireless Z vieram de um vazador estabelecido no Twitter, Ishan Agarwal, que afirma, via 91Mobiles, que essa será uma versão acessível dos fones de ouvido Bullets Wireless que a empresa oferece atualmente.

Isso fará com que um par de produtos seja mais acessível do OnePlus, retornando as raízes pelas quais era conhecido - valor pelo dinheiro.

Atualmente, não se sabe quando esses produtos serão lançados. Pensou-se há muito tempo que o OnePlus estava presente no trio de aparelhos OnePlus 8 no mesmo evento, mas há algumas dúvidas sobre isso, com alguns dizendo que o OnePlus Z será anunciado um pouco mais tarde, juntamente com o novo Bullets Wireless Z. A empresa brincou com fones de ouvido junto com o OnePlus 8, para que todos cheguem ao mesmo tempo.

Olhando o caminho para liberar sua música ou olhando para uma placa

Talvez ambos! pic.twitter.com/1FJ49Ov578 - OnePlus India (@OnePlus_IN) 29 de março de 2020

Uma coisa que será apresentada com o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro é um carregador sem fio. Diz-se que o OnePlus 8 Pro suporta o carregamento sem fio de 30 W - o primeiro do OnePlus -, portanto, o lançamento de um carregador sem fio faz sentido.

Acredita-se que ele seja chamado de carregador sem fio OnePlus Warp Charge 30 e estamos assumindo que este carregador sem fio funcione com outros dispositivos usando os mesmos padrões de carregamento do OnePlus, mesmo que não suportem a mesma taxa. Esperamos oferecer uma taxa de alteração sem fio de 30 W, mas ainda há poucas informações sobre isso.

O OnePlus 8 será lançado em 14 de abril e traremos todas as novidades do evento assim que tivermos.