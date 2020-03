Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus revelou por seu método usual - um post no fórum da comunidade - que sua próxima série de smartphones será construída sobre alguns dos componentes internos mais rápidos do mercado.

Pete Lau, co-fundador da empresa, anunciou que, nesses próximos telefones, você encontrará não apenas o armazenamento ultra-rápido UFS 3.0 e um processador Snapdragon 865, mas também a RAM LPDDR5 da próxima geração.

Isso pode não significar muito para você, se você não gosta muito de especificações, mas a versão curta é: os telefones serão muito rápidos.

O UFS 3.0 é um armazenamento ultrarrápido e refere-se principalmente à rapidez com que o telefone pode ler e gravar dados em seu armazenamento interno. Na vida real, isso significa que as instalações e downloads do aplicativo serão gravados e salvos rapidamente. É um recurso que o OnePlus tinha em sua geração anterior de telefones .

No entanto, nunca se trata completamente de hardware para o OnePlus. Ele gosta de otimizar seu próprio software / firmware para aumentar ainda mais os recursos de hardware.

O fabricante afirmou que ativou dois recursos: Turbo Write e Host Performance Booster, que - em termos fáceis - apenas ajudam a tornar a experiência mais rápida, mas também a manter a velocidade mesmo após uso prolongado.

O OnePlus diz que sua RAM LPDDR5 será mais rápida que a geração anterior de RAM, mas mais importante, é mais eficiente em termos de energia. A empresa menciona uma redução de 45%, o que é bastante significativo.

Adicione isso aos benefícios da tela de 120Hz, o processador Snapdragon 865 - que detalhamos na época em que a Qualcomm o anunciou - e você tem um telefone que parecerá muito rápido e ágil.

Na verdade, não é surpresa ver o OnePlus elevando o desempenho de seus telefones da próxima geração a novos patamares. É uma espécie de ética para a empresa.

Seu mantra Never Settle tem a ver com tornar os smartphones o mais rápido possível, assim como com a obtenção de um dispositivo de alto desempenho por muito menos do que outros fabricantes renomados de smartphones.

A OnePlus já confirmou que lançará o OnePlus 8 e 8 Pro durante uma apresentação on - line em 14 de abril . Nesse momento, descobriremos quanto precisamos pagar para obter um desses telefones velozes.