OnePlus tem sido rumores de estar trabalhando em uma versão 'Lite' de seu próximo telefone principal há alguns meses, mas parece que não pode ser chamado de OnePlus 8 Lite. Um rumor recente sugere que devemos esperar um dispositivo chamado OnePlus Z.

Max Weinbach, um prolífico vazamento de informações sugeriu que isso é - de fato - uma interpretação moderna do OnePlus X, que lançou em 2015 como uma alternativa muito menor e mais acessível para o maior 'flagship killer'.

Infelizmente, enquanto muitos de nós adoraram seu design estiloso, aparência premium e exibição AMOLED, mesmo por seu tempo não atendeu às expectativas definidas pela OnePlus em outros departamentos.

O OnePlus 8 Lite - ou assim foi chamado nos rumores anteriores - foi especulado para assumir uma abordagem semelhante ao OnePlus X em espírito, oferecendo um telefone menor que seja mais acessível do que o OnePlus 8 ou 8 Prorumores. Os

primeiros vazamentos deste OnePlus Z sugeriram que devemos esperar um telefone com uma protrusão retangular bastante pesada nas câmeras duplas ou triplas de habitação traseira e apresentam uma tela de 6,4 polegadas com um recorte de furo para uma câmera selfie na frente.

Para manter os custos baixos, espera-se que se afaste do processador Snapdragon usual, oferecendo um chip MediaTek em um telefone que custará cerca de £400, tornando-se o modelo de entrada na próxima série de smartphones da OnePlus.

Apesar disso, ainda é afirmado que o telefone contará com uma bateria de 4.000mAh e será equipado com a tecnologia de carregamento Warp de 30W para carregamento rápido, além da taxa de atualização de 90Hz no visor.

OnePlus anunciou oficialmente que revelará a série OnePlus 8 no 14 de abril, mas não está claro se o OnePlus Z fará parte dessa programação. Só faltam algumas semanas até descobrirmos, e vamos mantê-los atualizados aqui à medida que a história se desenvolver.